造星III：冇畀花姐睇死　冠軍Ben想做林宥嘉2.0？

《全民造星III》總決賽順利結束，喺攞冠軍時爆喊嘅趙祥誠（Ben），接受訪問時坦言冇諗過：「我心目中三甲係ANSONBEAN、陳葦璇同Cloud，宣布咗亞季軍之後以為實唔會係我，所以好感動。」曾被節目監製花姐指唔會入到10強，佢都話認同，喺20強時已經做咗自己想做嘅嘢，所以今次表演係好enjoy，名次唔緊要。

被問到得獎後會唔會心急想搵經理人？Ben表示：「要睇吓自己之後行乜嘢方向，如果粉絲鍾意我唱歌就會唱歌，（想做林宥嘉2.0？）只係人哋覺得我似佢啫，如果鍾意我唱佢啲歌，我都會唱，（有唱片公司招手？）依家未有。」

而亞軍得主陳葦璇話估唔到自己嘅民選票數咁高：「由出道到今年，覺得觀眾都唔知我係點樣嘅一個人，加上我自信心唔高，今次呢個show幫助咗我好多，睇到觀眾開始鍾意我。」而ANSONBEAN對於得季軍表示好開心：「開頭仲擔心今次會做得好差，最後聽老師話，相信自己盡力去玩同表達，成果係意料之外。」

金廣誠：唔會刻意同無綫比較

ViuTV製作部副總裁金廣誠於賽後受訪，透露今年沒有獎金及獎品：「主要係想有個平台畀大家踏出第一步，同埋畀機會大家認識佢哋（會唔會開第4輯？ ）計劃中，休息吓回氣先。」

對於有網民投訴未能投票，他表示過程更不斷有人進入伺服器，只是先後次序。談到《全民造星III》與無綫節目《衝上雲霄大選》對撼，他表示不會刻意作比較，只會做好自己，給予觀眾選擇權。