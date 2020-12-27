東方日報C2：馮盈盈轉軚盛勁為奪亞　麥大力出動冧啡《衝》贏冠軍

無綫舉辦的《衝上雲霄大選》昨晚假電視城舉行，15位來自航空界的帥哥美女施展渾身解數，以求脫穎而出於另一「跑道」重新出發，最終由麥大力奪得「衝上雲霄大獎」，獨得10萬港元獎金及試鏡機會，而亞、季軍分別為盛勁為及陸煥恆。

比賽序幕由各參賽者與星級乘客上演機艙短劇來揭開，司儀鄭裕玲、林盛斌（Bob）、陸浩明及農夫於問答環節中不停向參賽者追問「空中秘史」，例如陳國麟曾目擊3位男乘客一齊走入洗手間且發出聲響，朱凱薇則於航班上接獲炸彈警報。「機艙處境題」時上演夫妻吵架戲，楊銘熙笑說：「我會畀粒朱古力位女士，再畀杯汽水男士，等佢哋順番條氣，然後搵吓有冇《香港愛情故事》畀佢哋睇，浪漫吓！」引來全場爆笑。

楊銘熙獲「才藝大獎」

「才藝表演」中，一眾參賽者拚盡全力突圍，其中麥大力即場沖咖啡，並趨前問傅嘉莉：「Coffee or tea？」搞到她掩嘴狂笑，樣子冧爆！魏柏豪的Urban Dance表現似足韓國男團，博得全場掌聲及尖叫；古濼欣反串唱粵劇，唱功一般卻帶來驚喜；李傑志表演詠春「一打十」卻似足擺甫士，反而吳洛汶獻唱國語歌大爆發，表現不錯。「回答網民問答」中，麥大力自爆離職前月薪達20萬，李傑志被評髮型「過時」，令他面露尷尬，惟有表示會接受意見。朱凱薇則被舊同事指怕跟她飛，因鍾意認叻。宣布賽果一刻，現場氣氛緊張，由演唱《頭髮亂了》的楊銘熙獲得「才藝大獎」，麥大力則奪得「衝上雲霄大獎」，亞、季軍分別為盛勁為及陸煥恆。

賽前一眾星級評判團各有「歡心」，其中以麥大力、李傑志及盛勁為最受注目，如連詩雅支持李傑志，譚嘉儀與龔嘉欣則「冧爆」麥大力。早前力撐麥明詩緋聞男友盛勁為的馮盈盈，臨場轉軚支持陳國麟：「我睇咗佢綵排嘅才藝表演，表演唱歌唱得好好，但我都會繼續支持盛勁為嘅，驚佢嬲呀！」對陳國麟繼續有讚冇彈：「雖然已經35歲，但真係Keep得好，加上思想成熟，真係Best of the both！（睇中咗人？）我睇中佢好有潛力。（同鄭衍峰差幾多？）邊方面先？唔可以比較嘅。」

傅嘉莉對李傑志有感情分

早已揚言睇好李傑志的傅嘉莉，賽前受訪時不忘幫對方拉票：「佢當初退出幕前去做機師，一啲都唔易，我對佢有感情分。」問到是否覺得對方贏硬，她卻突然改口：「咁又唔一定，個個都多才多藝，好似麥大力都咁Sweet。（口不對心喎！）我希望同李傑志做同事㗎，佢係我模特兒界嘅大師兄。」

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