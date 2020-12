韓團少女時代前成員Jessica與妹妹Krystal向來姊妹情深,前日她便在社交網上傳兩姊妹的合照並發文:「Happy Holidays from the Jung sisters! Sending lots & lots of love」以紅襯白的聖誕打扮示人的Jessica展露燦爛笑容,攬實妹妹Krystal,場面溫馨,她向粉絲送上聖誕祝福,不少粉絲大讚兩姊妹勁似樣,而且一樣咁靚女!