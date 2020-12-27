雅蘭床褥聯乘法國品牌Epéda與郎朗隆重登場

雅蘭集團有限公司香港區總經理文叔衡希望將雅蘭這個有歷史性、有傳承的本地品牌逐步進行改革，與時並進，未來幾年希望將品牌打造得更年輕、時尚及國際化。（方偉堅攝）

【特約報道】當音樂、法國和睡眠相遇，會產生甚麼化學作用？雅蘭床褥於九龍灣MegaBox的最新Pop-up Store就為大家示範。店內展示出全新的郎朗系列及聯乘法國床褥品牌Epéda系列，在優雅的法式氛圍下，為顧客帶來全新的購物體驗。

裝潢別富花都風情

雅蘭集團有限公司香港區總經理文叔衡（James）表示，MegaBox Pop-up店籌備約一個多月，希望將雅蘭這個有54年歷史的本土品牌加入時尚及年輕的元素，和舊店以木為主的裝修完全不同風格，給予顧客新鮮感。「店內主要分為兩個區域，門口位置是充滿歐洲氣息的郎朗部分，以歐洲街道的櫥窗作裝飾，令人猶如在歐洲街頭，感受藝術氣氛。另一部分展示法國原裝入口的Epéda床褥，以巴黎鐵塔為背景，雖然暫時未能去旅行，不妨幻想一下置身法國酒店內，窗外就望到壯觀的鐵塔。這間店的面積闊落，顧客可放鬆心情，試清楚才購買。」

與郎朗的微妙關係

雅蘭床褥邀請國際著名鋼琴家郎朗擔任形象大使，推出的郎朗系列融入音樂元素，邊布運用了音符作點綴。當中的Amour床褥 使用 空氣懸浮彈簧 ，能貼合身體曲線，分區承托，充分釋壓，無論側臥或仰臥都可有效支撐，保持身體呈直線的狀態，呵護脊椎健康。至於另一款Maestro床褥則 採用專利 COSIFLEX ® 彈簧系統 ，能準確回應微小壓力，均勻的承托力能保持用家的脊骨健康。質料方面選用 比利時LATEXCO乳膠 ，獨特的SonoCore工藝搭配LATEXCO配方，讓乳膠更柔軟更具彈性。

外觀方面，兩款都採用 比利時LAVA針織面布 ，配合經典浮織工藝，讓外觀更加立體飽滿。為甚麼會邀請郎朗成為形象大使呢？「郎朗自細每日專注彈琴，憑着毅力，由寂寂無名到現在無人不曉。而雅蘭亦一樣，自54年前開始，專注製造高品質的床褥，多年來初心不變，兩者對堅持信念的原則十分相似。」James表示。

將本地品牌國際化

James希望將雅蘭這個具歷史性、有傳承的本地品牌逐步進行改革，與時並進，未來幾年希望將品牌打造得更年輕、時尚及國際化。除了店舖設計外，例如廣告、員工培訓等都會進行革新，亦會與更多外國品牌合作，將雅蘭推向國際化。

「例如今次與法國90多年歷史的品牌Epéda合作，無論工廠設備、床褥設計、用料等都是最好的。本地亦比較少有來自法國的床褥品牌，我覺得可以介紹給香港人。有調查發現法國人的睡眠時間平均有7個多小時，因此他們要求良好的睡眠品質，對床褥的要求非常高，來自法國的床褥有絕對的品質保證，我們希望用優惠的價錢讓更多人也可享受到優質睡眠。」James曾於多間外企工作，管理制度完善，他希望將這些優點帶入雅蘭，他樂於聆聽同事意見，有好的意見便接納並改進，這樣才能將有傳承的公司與現今的社會接軌。比起外國品牌，雅蘭的優點是清楚香港人的睡眠習慣，而且有自己的廠房，可以度身訂造床褥，極之適合面積不大的香港家居。

床褥耐用小貼士

每個人對床褥都有不同需求，James建議可花最少15至20分鐘，用平時睡眠的姿勢試瞓在床褥上，這樣就會感受到那張最舒服，並可因應自己着重的功能挑選，例如遠紅外線、抗菌等。

近期大家都對防菌的意識加強，除了選用抗菌床褥外，James建議要開窗保持房間通爽，定時吸塵蟎等，都可以防止細菌滋生。另外亦要用床單好好保護床褥，搬運的時候不要屈曲，並盡量不要讓小朋友在上面彈跳，這樣床褥可以更耐用。