【心理測驗】剪指甲反映旅行習慣？

旅行是生活的小縮影，透過一個生活習慣，可以看出你是哪一種類別的旅行者。（互聯網）

香港人最鍾意去旅行，而同行者可以說是決定旅程是否開心的關鍵。都說旅行是愛情和友情的試金石，因為它算得上是人生的小縮影，一個人的處事、生活方式和性格都會在其中顯露無違，夾定唔夾，一「旅」便知。你知道自己是哪類型的旅行者嗎？你真的了解自己最享受的旅行方式嗎？日本網站「CURAZY」分享了一個有關旅行習慣的心理測驗，一個日常的小習慣就可以看出你的真實旅性。

【問題】

平日剪指甲，你習慣由哪一隻手指開始？

A.左手拇指

B.左手食指

C.左手無名指

D.右手食指

E.右手中指

F.右手尾指

【結果分析】

A.計劃周詳派

你的個性謹慎且認真，這一特質在旅行之中得以體現。一旦有了旅程的時間表就會嚴格執行，就算上一個景點還未參觀完，但只要時間一到，仍然會按計劃前往另一個景點，雖是計劃周詳，但旅行的目的好像是為了完成行程表一樣。

B.隨心而行派

個性十分隨意，旅行時你習慣到了目的地才安排行程。即使提前計劃好行程表，亦會根據當日的心情而有所改變。計劃之外的事情，可能會令你有意外的收穫和相遇，但這也可能是你在旅程中想尋找的意想不到的樂趣。

C.熱情附和派

靈活且熱情的你，旅程中不熱衷於領導的角色，更喜歡做一個跟隨者，在後方附和大家、烘托氣氛。你的融入性和協作性都很高，幾乎可以和任何人一起去旅行。

D.靈活應變派

作為思想靈活且果斷的人，你可以在旅行途中靈活更改行程，結合當地的狀況、天氣、考慮各項因素作出即時的行程調整，擁有超強的決斷力，這種個性，亦有助你在旅程中避免不愉快的經歷。

E.外向交際派

跟別人比較，你可說是一個十分外向的人，去旅行時很快就跟當地人相處融洽，與旅館職員或小餐館老闆亦能交談甚歡，很容易獲得只有當地人才知道的旅遊情報，可以更好地享受旅行；而且，你亦會跟類似的旅行者成為朋友。

F.獨自體驗派

與其相約朋友，你倒是一個享受獨自旅行的人，即使與家人、朋友一起去旅行，也會尋找單獨行動的機會，尢其是在購買紀念品或手信的時候，你喜歡自己一個人去逛，對你來說，最好的方式是各自到商店逛逛，完成後再重新集合在一起。