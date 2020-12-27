【群星賀聖誕】Rihanna與A$AP Rocky拖手慶祝

美國天后Rihanna與饒舌歌手A$AP Rocky本月初被見到於美國紐約連同友人一起外出吃晚餐，令新戀情浮面。而在過去平安夜當日她們被影到在女方的家鄉巴巴多斯手拖手現身！

照片中她們身穿黑衫戴上白口罩「情侶裝」十指緊扣步行去碼頭與大班朋友會合在遊艇迎接聖誕節。有指2人分開抵達巴巴多斯。

除了Rihanna與男友之外，美國超模Gigi Hadid與英國歌手未婚夫Zayn Malik亦首度與囡囡一同慶祝聖誕！她們與家人開派對聚會，Gigi妹妹Bella、父母、模特兒細佬Anwar與其天后女友Dua Lipa都有現身。此外，早前宣布訂婚的美國天后Ariana Grande亦與未婚夫Dalton Gomez一同慶祝聖誕節，同場有女方的家人包括哥哥Frakie、母親Joan等。

至於美國饒舌天后Cardi B亦於家人慶祝聖誕，出名愛炫富的她昨日趁Boxing Day拍片晒送給囡囡的7,800港元名貴洋娃娃。而昨日49歲生日的美國男星謝勒力圖（Jared Leto）就戴聖誕帽晒胸肌自拍答謝fans的留言祝賀。