【移居英國】BNO「太空人」正式鬆綁　偽單親生活4大難題

千呼萬喚,英國政府終於在聖誕前,正式公布明年1月31日開放的BNO居留簽證,將允許申請人及家庭成員,可不同時間入境英國,換言之香港BNO父或母可先帶小朋友出發英國,其另一半配偶,則可延遲赴英, 一家以「太空人」方式移民。

根據12月23日更新的詳情,BNO簽證申請人必須與家人一起申請,持BNO主申請者先申請,取得參考編號後,其他家庭成員便可引用此編號來申請,如其他家庭成員不跟主申請人一起申請,日後將無法加入。除特別例子外,18歲以下子女必須要跟父母一起申請。

有關「太空人」最關鍵一段條文,是這樣寫「If you or your family members travel at different times to the UK, you may not all qualify to settle in the UK at the same time and may have to make further applications for permission to stay in the UK to meet the 5 years required. 」意思是如你或你家庭成員,在不同時間前往英國,你們或不會在同一時間獲得定居資格,遲出發者或要另外申請居留許可,才可開始計算住滿5年申請定居的要求。

是次更新中,亦有提及申請人在英國生活必須至少有6個月經費證明的要求,今次明言將容許申請人可用收租金、自僱或受僱收入作為收入證明,要求變得更寬鬆。

BNO簽證(Hong Kong British National (Overseas) (BN(O)) visa)

移民「太空人」4大難題

雖然計劃以「太空人」方式移居英國的父母,終於可鬆口氣,但觀乎香港90年代移民潮中眾多「太空人」個案,雖很多都成功移民,但失敗以至離婚的都有不少,究竟「太空人」移民家庭會出現甚麼問題?以下「4難」最常面對:

(1)累積情緒困擾

習慣跟爸媽一起生活的孩童,在新環境中頓成「單親」,最常出現情緒問題。孩子最初可能由掛念,慢慢變成埋怨,不理解家人為何要分開,哀傷累積會漸變成反叛情緒,難以緩解。帶孩子的父或母,要獨力照顧孩子身心,自然神經繃緊,過度關注以至更容易把負面情緒反彈到孩子身上,怨氣惡性循環。

(2)錯失成長陪伴

如果孩子年紀尚小,家長錯失成長時期的陪伴,將深遠影響親子關係的親密度,日後再難追回。孩子成長,除靠言教,也要靠父母的身教,若缺失父或母,孩子將失去重要的學習對象,也更難了解家庭角色的分工和責任。

(3)長距離難支援

父母分隔兩地,若一方出意外或大病,將遠水難救近火,配偶難以支援。獨力照顧小孩,本來就很疲累,在外國更常要駕車,若休息不足,便易生意外,假若當地親朋不多,遇事沒人照顧小孩,會非常徬徨。即使只是碰上小麻煩,由於時差關係,想找另一半商量,也像隔山打牛,難及時解救。

(4)夫妻情難維繫

夫妻感情再好,當長時期分開,身處不同時區,溝通就不會像從前容易,即使可視像對話,也無法代替見面的親密,夫妻談話很易變成「生活報告」,加上長久分離,易生寂寞,彼此會缺乏安全感,信任慢慢會變得脆弱。

小總結:家庭比一切重要

說到底大家都明白「太空人」難做,當考慮值不值得時,最好先問自己移民是為了甚麼?如果答案是為孩子,你不惜代價把一切全押在孩子「美好」將來上,要是孩子長大後不似你預期,你會否生氣怪他?你的期待會否成了孩子沉重的壓力?假若你答案是為家庭,那一家的幸福,不就是齊齊整整、風雨同路嗎?錢總是搵不完的,當「太空人」亦不宜長久,故此在決定分開多久前,一定要好好三思。