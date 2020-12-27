《今際之國》第2季即將上架！朝比奈彩踢腿做日版金美倫

《今際之國的有栖》令朝比奈彩在全球爆紅。

改編自麻生羽呂同名日本漫畫的Netflix日劇《今際之國的有栖》在全球190地方上架後，大受劇迷歡迎，成高打入各地的排行榜。看完首季後，不少粉絲都期待會有第2季，而聖誕夜Netflix Asia在視頻平台無預警公開15秒新預告，正式宣告「第2季即將上線」，Netflix亦公布已投入製作。

而在劇中飾演跨性別人士水雞光的27歲女星朝比奈彩，在《今際》的演出十分突出，受到劇迷注目，連帶她的社交網的追隨者大幅增加，由不足46萬人追隨者，在《今際》播映兩周後急破57萬。入行6年的她，今日公開一張踢腿的動作照片，她表示希望以動作女星的身份向海外進軍，並以荷里活女星金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）為目標。朝比讀書時是田徑部主力運動員，曾在100米短跑錄得12.8秒紀錄，兩年前開始學打拳，朝着動作女星的目標進發。

另外，男主角山崎賢人因演出《今際》而人氣急增，累積追隨者已高達396.3萬，即將衝破400萬大關，僅次於社交網最多追隨者的日本男藝人山下智久；而女主角土屋太鳳的追隨者亦有進帳，累積人數達207萬。