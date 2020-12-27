驚喜打孖上！TNF聯名雙響炮！

Supreme及The North Face兩個潮流界聯名王本身都已經保持了長達10多年的合作關係，而隨着前者被VF Corporation高價收購後，現時兩個品牌更變成隸屬同一服飾集團，要聯名合作當然就更加方便。今季Supreme x The North Face聯名系列就用上充滿冬日感覺的Faux Fur物料去重塑各款經典單品，當中包括：用上700-Fill Down及Windwall防風內裡打造的Nuptse Jacket、840D Ballistic Nylon製作的Backpack及Waist Bag等單品登場，並有極具聖誕節氣氛的黑紅綠3色演繹。

The North Face貴為戶外服裝領域嘅大熱品牌，握手合作品牌又點會得Supreme一個咁少！早於9月時已經公布合作消息的The North Face x Gucci聯名系列，日前就正式將全線單品包括：服裝、配飾、鞋履、袋款以及露營使用的帳篷及睡袋設計曝光，創作靈感以The North Face 70年代設計為藍本，配上鮮明色彩及獨特花卉圖案，並將兩個品牌標誌上最具代表性的3條曲線及綠紅綠織帶結合。同時系列亦秉承兩個品牌對生態可持續發展的承諾，所以部分單品採用可回收再造的再生物料ECONYL尼龍製作，而系列產品所用的購物袋、包裝盒及防塵袋均經過特別設計，確保於製作過程中減少對環境的影響。