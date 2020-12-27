Yama Girl必備！行山最緊要着啱Bra Top

疫情關係，旅行又冇得去，留得喺屋企多，人都困到悶，所以近呢年就好興去行山，以前就話睇靚景，依家就係睇靚女同靚景，因為近年出咗好多性感貼身運動裝，其實呢啲貼身Bra top同Legging係畀做瑜伽所用，不過由於能夠凸顯出女性線條美，所以好多人着嚟行山，成為山系女必備服飾，去到打卡位即刻嚟個大解放，靚人靚景咪係咁嚟囉！講到圈中女星，最索山系女當然要選曾淑雅（Jumbo）、陳婉衡同埋10頭身港姐楊詠彤。

去行山最緊要揀啱Top，承托力要夠之餘，最好就係逼出一條事業線，後面仲要有款式，多重線條重疊就非常受歡迎，影前影後都一樣咁靚。顏色方面，一眾靚女都以素色為主，因為易襯之餘，仲可以突出綠油油靚景，不過近年都興玩透視，係胸前加塊喱士，製造若隱若現效果。

Legging方面，如果好似有陳婉衡咁靚嘅「優質股」，不妨着一啲凸顯臀部線條嘅貼身褲，視覺效果會更大更挺，另外長短要適中，最好8分或9分，可以晒埋對靚靚行山鞋之餘，睇落條腿會更加修長！

溫馨一提，唔好就咁着Bra top去行山，最緊要拎件風褸，擋風保暖之餘，最重要防曬，為咗影相而曬傷就唔抵，去到打卡位先大解放，影完着番件褸，咁就掂晒！