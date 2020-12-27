Pagani Huayra Tricolore致敬版　全球僅限量3輛

全球僅限量生產3輛的Huayra Tricolore，設計靈感跟Frecce Tricolori飛行隊所用的噴射機Aermacchi MB-339A P.A.N. 如出一轍。碳纖車身起用藍色，並有3色拉花。（互聯網）

意大利超跑Pagani趁明年是意大利空軍特技飛行表演隊「3色箭」(Frecce Tricolori)成立60周年之際，推出全球僅限量生產3輛的Huayra Tricolore致敬版，基本售價€5,500,000(未完稅)，折合港幣約$5,200萬。

Huayra Tricolore的設計靈感跟Frecce Tricolori飛行隊所用的噴射機Aermacchi MB-339A P.A.N.如出一轍。碳纖車身起用藍色，並有3色拉花。頭冚上中央特設沿自Aermacchi MB-339A P.A.N.的測速管。雖然僅限量3輛，但其限量編號不是1、2、3而是0、1、10，此獨特的限量編號，可見於頭冚隊徽及尾翼兩側。內裝方面，Frecce Tricolori隊徽出現在座椅頭枕及6點式安全帶扣上。