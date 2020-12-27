莫文蔚搞首個線上音樂會　大唱Rock版《呼吸有害》

歌手莫文蔚（Karen）昨晚首次舉行線上音樂會，她選了一個有高規格的專業器材的錄音室進行，並找來小師妹黃妍（Cath）擔任今次的和音歌手，她大方透露初出道時，也曾擔任樂隊太極演唱會的和音歌手，覺得與Cath有共同之處！

Karen一開場以白色恤衫襯緊身皮褲和戴上應節的聖誕紅帽登場，除了演唱已準備的曲目外，她更讓粉絲點歌。闊別香港近一年的她全程表現興奮，她開心向粉絲表示：「我回來了！好耐冇唱廣東歌，當然要好好地唱一下。」在唱出《一生所愛》和《呼吸有害》，Karen指知道很多人都翻唱過《呼吸有害》，而她特別喜歡搖滾版本，所以今次亦安排自己唱出搖滾版，帶給粉絲全新感覺。

年初她返英國與老公度歲後，她的工作幾乎都因為爆發疫情而被暫停，亦留在英國陪老公和家人。她表示在英國其實很想直播開唱，可惜器材不允許，經過兩個多月的精心策劃，終於回到香港實現這個願望，很開心！

講到自己在英國的生活，她除了做賢妻打理家務，還要忙着開視像和電話會議，在返港隔離期間，她亦忙着為今次的線上演唱會做各樣的準備，她笑說自己一出關，便立即去了吃最愛的叉燒包和燒賣等點心。

在演唱完《The Way You Make Me Feel》後，她走向旁邊的聖誕樹，與今日擔任和聲的Cath一起看來自世界各地粉絲的祝福，同時說：「第一次做直播演唱會，一開始有啲緊張唔知道感覺係點，但開場後反而覺得好放鬆自在，仲有種同大家好親近嘅感覺，希望螢幕前嘅你哋會喜歡。」

而Cath也貼心地送Karen親手製作的薰衣草潤唇膏，並表示能與對方一起演唱非常幸福，而她獲Karen送剛推出的演唱會DVD，Karen說明：「呢張DVD花咗4年時間後製，真係藏咗好多嘅巧思喺裏面，拜託大家一定要買嚟好好睇吓。」

唱到中途，音樂總監Edward Chan邀請她將視線移往前方的小電視，表示有一個神秘的小驚喜，螢幕隨即出現她老公Johannes演奏《慢慢喜歡你》的視頻，並在視頻最後獻上飛吻，這個意外的驚喜讓她感動不已，視線幾乎捨不得離開螢幕，粉絲留言直呼：「實在太幸福了。」最後她感性叮囑大家要珍惜身邊的人和事，她透露已進行錄音，更希望疫情盡快過去，讓她的世界巡迴演唱會能在香港舉行最終場。