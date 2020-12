莫文蔚搞首個線上音樂會　大唱Rock版《呼吸有害》

歌手莫文蔚(Karen)昨晚首次舉行線上音樂會,她選了一個有高規格的專業器材的錄音室進行,並找來小師妹黃妍(Cath)擔任今次的和音歌手,她大方透露初出道時,也曾擔任樂隊太極演唱會的和音歌手,覺得與Cath有共同之處!

Karen一開場以白色恤衫襯緊身皮褲和戴上應節的聖誕紅帽登場,除了演唱已準備的曲目外,她更讓粉絲點歌。闊別香港近一年的她全程表現興奮,她開心向粉絲表示:「我回來了!好耐冇唱廣東歌,當然要好好地唱一下。」在唱出《一生所愛》和《呼吸有害》,Karen指知道很多人都翻唱過《呼吸有害》,而她特別喜歡搖滾版本,所以今次亦安排自己唱出搖滾版,帶給粉絲全新感覺。

年初她返英國與老公度歲後,她的工作幾乎都因為爆發疫情而被暫停,亦留在英國陪老公和家人。她表示在英國其實很想直播開唱,可惜器材不允許,經過兩個多月的精心策劃,終於回到香港實現這個願望,很開心!

講到自己在英國的生活,她除了做賢妻打理家務,還要忙着開視像和電話會議,在返港隔離期間,她亦忙着為今次的線上演唱會做各樣的準備,她笑說自己一出關,便立即去了吃最愛的叉燒包和燒賣等點心。

在演唱完《The Way You Make Me Feel》後,她走向旁邊的聖誕樹,與今日擔任和聲的Cath一起看來自世界各地粉絲的祝福,同時說:「第一次做直播演唱會,一開始有啲緊張唔知道感覺係點,但開場後反而覺得好放鬆自在,仲有種同大家好親近嘅感覺,希望螢幕前嘅你哋會喜歡。」

而Cath也貼心地送Karen親手製作的薰衣草潤唇膏,並表示能與對方一起演唱非常幸福,而她獲Karen送剛推出的演唱會DVD,Karen說明:「呢張DVD花咗4年時間後製,真係藏咗好多嘅巧思喺裏面,拜託大家一定要買嚟好好睇吓。」

唱到中途,音樂總監Edward Chan邀請她將視線移往前方的小電視,表示有一個神秘的小驚喜,螢幕隨即出現她老公Johannes演奏《慢慢喜歡你》的視頻,並在視頻最後獻上飛吻,這個意外的驚喜讓她感動不已,視線幾乎捨不得離開螢幕,粉絲留言直呼:「實在太幸福了。」最後她感性叮囑大家要珍惜身邊的人和事,她透露已進行錄音,更希望疫情盡快過去,讓她的世界巡迴演唱會能在香港舉行最終場。