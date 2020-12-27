【晚晚同老公Kiss】畀前夫太大壓力　露雲娜學識反省

近年重投樂壇的露雲娜（Rowena）在電台訪問中暢談相隔3年再出Hifi碟，她說：「今次冇theme，因為有主題限制會好大，我只想唱感動我嘅歌。話你知，今次我聽咗過千首歌，係聽到嘔！少少唔鍾意都唔唱！」

這回她特別挑選了很多2000後的後輩作品翻唱，她說：「我聽好多新嘢，唔可以畀人話老餅，我好欣賞張敬軒、方皓玟佢哋，佢哋好有才華好有自己風格好有heart。方皓玟首《你是你本身的傳奇》，我第一次聽已經好感動，諗住一定要唱！」

她的新專輯續由其第2任丈夫Perry Martin擔任監製及編曲，碟內唯一一首全新英文歌《Forever》，是Perry作曲作詞，代表兩人的愛，她眼濕濕說：「佢寫呢首歌話唔止係今世，佢認為我哋前世已經一齊，將來即使我先離開，或佢先走，都希望下一世再搵到我！」

兩人的婚姻已過7年之癢，她由衷喜悅說：「跟上段婚姻唔同，我哋溝通好多，每一晚都會kiss，日日都會擁抱，有時佢諗乜，我又會諗到。」雖然Perry來港前一句廣東話都不懂，但她從不擔心丈夫不習慣香港，她說：「佢話我喺邊，嗰度就係佢嘅家，佢買咗一個軟件，日日學廣東話，佢話同我生活喺香港，必定要識。佢最初係有啲唔適應，會話香港好逼、未見過咁多人。我好衰會考驗佢，帶佢放工6點搭港鐵！但佢真係好男人，犧牲好大。」

談到首任丈夫Sam，她坦言已原諒對方，更維持了好友關係，除了因為兒子Brian外，她指自己學懂反省：「一段婚姻破裂，除咗佢，我自己都有責任！我都有唔啱嘅地方！以前我真係太過緊張，畀佢太大壓力！會唔停打電話問他：『你幾點返嚟食飯？個仔唔舒服點解唔理？點解你打咁多機？』係令佢透唔抖氣，要隔咗好多年，先明白我係幾乞人憎，哈！」她坦言離婚初期經常自責，沒法給予孩子完整家庭，但慶幸兒子懂事，現在Brian已三十而立，她已放下人生重擔。明年2021年是她唱廣東歌的40周年，她透露正計劃補辦今年因疫情取消的個唱，與及回饋歌迷灌錄全新廣東專輯。