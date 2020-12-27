圓領衞衣始創品牌　運動「猿」聯乘

品牌總部設於肯塔基州鮑靈格林的美國運動服飾品牌RUSSELL ATHLETIC®，早於1902年由Benjamin Russell所創立，現時大家於衣櫃收埋10件8件平常不過的圓領衞衣（Sweatshirt）於一個世紀前正是由Benjamin Russell受兒子啟發後所發明（比起Champion發明的連帽衞衣更早出現），於當時面世後廣受不同類別的運動員喜愛，而圓領衞衣領口前有助增加彈性及耐用性的三角形羅紋布細節（V-Stich或V-Insert）亦是由品牌始創，基本上最正宗的運動服飾雛形都是源自此百年大廠。

可能眼見「後輩」Champion近年於潮流界大紅大紫，淨係與不同品牌聯名合作都做到手軟，RUSSELL ATHLETIC®亦不甘示弱於近期先後與KITH及BOSS推出聯名服飾系列，以證品牌於運動服飾領域擁有絕對的認受性。是次日本人氣潮牌A BATHING APE®亦特別誠邀這間擁有接近120年歷史的經典運動服飾品牌合作，攜手推出一系列聯名服裝，當中的一系列Coach Jacket、Varsity Jacket、Crewneck、Hoodie及Sweat Pants等均用上RUSSELL ATHLETIC®標誌性的紅白藍3色作主調，並配搭上A BATHING APE®的紅黑藍迷彩圖案，同時將兩牌名字及創立年份（1902及1993）以植絨、刺繡及拼貼方式融入單品當中，以高調搶眼的設計重現80代開始冒起的嘻哈運動風潮。