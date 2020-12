日本NHK電視台大型音樂節目《第71屆紅白歌唱大賽》將於大除夕舉行,因疫情關係多次改變歌手演出陣容,不過無損製作組的鬥志。

日前大會公布其中一個環節,在東京迪士尼樂園設立特別舞台,參與演出有司儀二階堂富美、尊尼男團King & Prince、女團乃木坂46、重量級諧星渡邊直美和演歌王子冰川清。他們在樂園的城堡前演唱經典歌曲《When You Wish Upon a Star》、《Whole New World》、《世界真細小》3首日本版歌曲,絕對充滿極佳的視聽效果。 ​​​​