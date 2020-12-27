今年首個商演！張智霖坐古董車登場　半百保安護駕

男神張智霖（Chilam）日前平安夜現身順德出席今年首個商演活動，見西裝骨骨的他坐於紅色開篷古董車後座型爆登場，全程有50名保安化身人肉護欄「護駕」，過百名Fans甫見偶像即報以尖叫聲歡迎，場面既墟冚又熱鬧！

待Chilam進場後，成班Fans即時醒目「走位」，一湧而上、秒速前後「包抄」，希望零距離一睹偶像「凍齡肌」，惟行動失敗告終，不消一會兒就被保安們出動阻擋撲前，搞到全場水洩不通、相當擠擁，男神果然魅力沒法擋！

有幸埋身的Fans事後於社交平台大晒「戰績」，從片中可見Chilam皮膚狀態非常好，加上高大身形，難怪迷倒萬千少女！片段一出隨即引來一眾網民留言狂讚他凍齡有術，甚至形容他為巨星下凡：「這也太誇張了！張智霖的顏值還是一如既往的帥氣！」、「沒想到張智霖真人這麼帥，看起來最多30（歲），不能再多了！」、「他是吃了保鮮劑嗎？比我這80後的大叔都年輕多了！」、「陸小鳳（Chilam於《陸小鳳傳奇》的角色）就是這麼帥！」所有留言幾乎全是有讚冇彈！

事後Chilam接受東網訪問，表示正前往杭州工作，連日來都變身做「空中飛人」穿梭國內搵真銀：「依家係喺飛機上面，今朝先喺上海返深圳，嗰日喺順德係參與佢哋個亮燈節活動，可能係我今年第一個商業活動，所以有好多Fans嚟、仲更加熱情。」講到他坐開篷古董車「出巡」時獲半百名保安護送，他指可能是因為坐古董車，所以需要更多保安去維持秩序，又笑說平時出活動都不是如此「大陣仗」。問到疫情期間被過百名Fans瘋狂包圍，可會擔心太近距離？他坦言不擔心：「都有適當嘅距離，加上大會喺防疫措施方面都做得好好。」