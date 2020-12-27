桃乃木香奈　靚聲女優

能夠獲AV廠垂青、得AV迷歡心嘅女優，肯定有其過人之處，一係樣貌標致，一係身材出眾，但大家有冇發覺以前啲女優經歷連番床戰後，狀態好難Keep得住，相反，家陣有唔少女優出道多年，依然保養得好好，甚至比起初出道時更索更弗，桃乃木香奈就係好例子。當年佢出道時，只得18歲，青春活潑，個樣生得勁可愛，把聲仲要嗲到暈，係好多AV迷心目中嘅女神！而更難得嘅係，經歷咗5年時間，阿妹已經唔係當年嘅肥妹仔，皮膚白咗，身材弗咗，而且上圍對天然巨乳完全冇走樣，擺明喺美容同收身兩方面下過功夫，實在抵讚！

挑戰悠亞

話時話，今年23歲嘅香奈之所以受到AV迷認同，全因佢擅長飾演玩弄男人嘅小惡魔，意思係肉搏前先施展一輪姣功，搞到男優放下戒心，繼而以靈活嘅技巧，將對方制服，最後面露邪惡嘅笑容，真係將小惡魔風格發揮到極致！不過，阿妹唔止希望喺AV演出上有所提升，仲想喺演藝事業方面尋求突破，因為佢曾經話過最想挑戰三上悠亞嘅地位！最近佢就變身搖滾小惡魔，搞咗個組合叫「MOMOROCK」，實行殺上舞台又彈又唱，同悠亞由AV界鬥到歌唱界！不過，香奈有樣嘢已完勝悠亞，就係率先食勻全日本39間拉麵店，呢個壯舉真係出名為食嘅佢先做得到！

桃乃木香奈

年齡：23歲

身高：5呎

三圍：32-22-33