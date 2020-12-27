被指學歷低語無倫次　張藝興憑高EQ一招解決

韓團EXO中國籍成員張藝興（Lay）憑住「好好先生」形象贏盡觀眾緣，近年更成為綜藝天王吸金無數，單是年前的《極限挑戰》系列酬勞已達每季2千萬（約2千4百萬港元），帶挈今年登上福布斯中國名人榜第5位，力壓黃子韜、吳亦凡及鹿晗等前隊友！

即使今年疫情下工作量大減兼實施限酬令，但他仍能霸佔5大綜藝節目，以每個節目約5百萬片酬計算，保守估計他亦穩賺2千5百萬人民幣（約3千萬港元），同時旗下的娛樂集團再於上海成立分公司擴大版圖，實行密食當三番！相反與他同期回內地發展的黃子韜，本來率先跑出，但近期卻大幅度減產，加上終日炫富形象受損，被他反超前從後追上！

不過人紅是非多，早前他受訪時被指語無倫次，誤將「個性」和「為人」混為一談，更答非所問，隨即被質疑「沒文化」，有關話題更登上熱搜榜，有網友甚至翻出就讀湖南師範大學附屬中學的他，因在學期間未讀畢高中便前往韓國發展，故現在只有中學學歷。高EQ的他大方回應事件，手寫親筆信承認學識不多，會繼續努力學習回報粉絲：「感謝你們的選擇和相信，不讓你們失望。在我甚麼都不是的時候你們陪着我，到靠近我的理想，也不知道能為你們做甚麼，就為你們證明，你們喜歡的人沒錯吧！」