【聞陳家樂扮傻】連詩雅仍憧憬結婚：女仔青春有限！

歌手連詩雅（Shiga）轉眼間入行10年，亦來到「30+2」這適婚年齡，近月與「男神」陳家樂傳出緋聞，不時被撞破行街、做運動及食魚蛋，但仍死口不認戀情。自言現階段事業為重的她，希望可以爭取更多演出機會，雖然絕口不提陳家樂，但講到愛情觀時，私底下對結婚仍有憧憬：「過咗3字頭更加要爭取每個演出機會，女仔嘅青春始終有限！（唔諗住結婚？）隨緣囉！其實結婚就好難講實，如果你問我，我覺得結婚係想得到我愛護嘅人嘅祝福，都想畀我最親密嘅人知道，我想有個小小嘅婚禮。」

問到為何只希望舉行小型婚禮，Shiga笑言只求有個開心、難忘回憶，可與子孫回味：「唔係一定要大排筵席，因為我覺得呢日係一世人好難忘嘅一日，想有啲片段留低畀啲子子孫孫睇。（依家呢個係你結婚對象？）唔知你講邊個。（仲有邊個呀？）唔答呀！私人嘢唔答！」

當初由模特兒變成歌手，近年加入無綫撈埋做演員，Shiga獲得不少拍劇機會，她坦言時間過得很快，雖然近年重心放在劇集，但揚言不會放棄唱歌：「雖然今年好似感覺係拍劇比較多，但其實我喺呢行都已經10年，要搵啲新鮮感畀觀眾！娛樂圈好講求聲色藝俱全，我一定唔會放棄唱歌，唱歌永遠都係我第1位，亦好開心可以參與拍劇。（有冇諗過拎飛躍獎？）我又真係冇咁諗過，因為TVB有好多演員，佢哋比我更加落力，所以我喺呢方面好隨緣。」

今年播出的主演劇集《那些我愛過的人》大受歡迎，Shiga有份參演的《使徒行者3》近日更成為熱話，當中挑逗袁偉豪一幕，雙方激吻足足2分鐘！雖然曾拍攝電影《喜愛夜蒲2》有一定經驗，但她坦言拍得非常尷尬，皆因與袁偉豪本身不太熟：「起初真係好尷尬，因為係我開工嘅第1日同第1場戲，就要同袁偉豪激吻！我同佢本身唔係好熟，之前只係同場玩過小型賽車，但有成40幾人，其實冇乜交流，所以嗰吓真係幾尷尬，仲要錫足2分鐘咁多。」

疫情嚴峻，Shiga雖然今年只推出過1首歌，幸好影視方面獲得甚多機會，除了有份演出《使》劇播出，早前更獲安排拍攝人氣劇集《金宵大廈2》，收獲豐富。她坦言其實都想多在音樂上發展，本來已打算推出關於入行10年的歌曲，但無奈因疫情而要押後：「依家咁嘅時勢，你都會諗嗰首歌啱唔啱Timing推出！其實已經有2首歌係計劃咗，亦已經錄好咗，只係睇吓幾時推出，其中錄咗1首係我非常非常非常咁滿意嘅作品，但唔係劇集歌嚟，係講自己出道10年，點知當時患鼻竇炎，將成件事推遲咗2個月，估唔到又遇上疫情。」

Earrings：Lane Crawford

Outfit：Vivienne Tam