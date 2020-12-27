女神級Coser　紅遍網絡

唔少動漫迷都鍾意玩角色扮演，除咗可以同自己心儀嘅角色合體，仲可以吸引別人嘅眼球，賺取人氣同課金。正因為呢個原因，愈嚟愈多索女加入Coser行列，好似日本有位女神級Coser，深受粉絲追捧，先後踩入唔同界別，一年嘅收入保守估計達3千萬日圓！喺美國，亦有位女Coser憑住火辣造型而喺網絡上位，仲由外國紅到日本呢！

百足咁多爪

正所謂「行行出狀元」，就算做Coser，都可以搵大錢！唔信？現今日本Cosplay界天后級女神Enako（えなこ）就係最佳人辦！還記得呢位現年26歲嘅Coser曾經話過要搵夠5千兆日圓，當年好多人都取笑佢，家陣佢唔止踩埋入聲優界同樂壇，仲拍埋寫真同廣告，而且每個廣告嘅收入達到100萬日圓，一年嘅收入估計達3千萬日圓！照咁睇嚟，5千兆日圓呢個目標真係有可能達成喎！

胸肌勁煞食

講起性感女Coser，早前有位外國女Coser喺日本網絡界引起一番熱議，事關有人分享咗佢扮演《鬼滅之刃》角色嘴平伊之助嘅相片，隨即被網民封為「胸肌超激凸伊之助」。呢位女Coser叫Jessica Nigri，來自美國，2009年已開始活躍於美國Cosplay界，仲要係備受注目嗰隻，背後原因同佢對巨乳有關，稱得上「超激凸」，當然唔係浪得虛名，加上佢啲Cosplay造型總係火辣辣，自然多人留意。話時話，阿妹唔止紅遍網絡，仲做埋模特兒、參演電視劇同拍埋廣告，足證人氣有幾勁！

裸模研發約會App

做Coser要識得把握上位機會，裸模一樣要食腦！淨係靠賣弄索樣同身材，係唔得㗎！話說現年29歲嘅Christine Mae，早前聲稱要開發新型約會App，令好多人都意想不到！原來阿妹係一位網絡開發工程師，因為份工好自由，先加入裸模行列。講番呢隻App，特別加入「愛情演算法」（Love Algorithm），意思係將生活品味同習慣近似嘅人連繫埋一齊，自然更容易搵到心儀對象啦！不過，佢話研發過程有啲複雜，隻App可能要等一段時間先可面世，大家惟有耐心啲等吓。