張振朗宅男曳曳　借醉亂咀龔嘉欣

張振朗在新劇「奉旨」與龔嘉欣談情，飾演「宅男」的他艷福不淺，除借醉強吻佳人外，又齊齊在辦公室搞破壞，希望觀眾睇得開心又有共鳴！

由張振朗、龔嘉欣、劉佩玥及陳智燊等主演的無綫劇集《堅離地愛堅離地》，鐵定明晚（28日）9時30分於翡翠台播出。這部表面以創科為題材的愛情喜劇，背後相當有意義，監製吳冠宇受訪時說：「依家父母可能覺得子女離地，調番轉子女都會話父母離地，總之唔同思維嘅人就好容易唔認同對方。我哋想帶出嘅訊息係人與人之間嘅溝通，『離地』愛『離地』就和諧喇！」

女神唔啱嘴形

科學園特別借出場地協助拍攝，加上劇中不時有「智能裝置」如機械人等串場，為觀眾帶來新鮮感。劇情講述「毒男」兼IT高手振朗，終日沉迷於科技世界，不時與同輩「騎呢男」何遠東、方紹聰等打機，鍾情「女神」劉佩玥可惜志趣不相投，經歷種種才驚覺「富二代」好友嘉欣才是畢生最愛！其中一場「重頭戲」交代他艷福非常，借醉誤將嘉欣當作劉佩玥表白並強吻，又打開心扉盡訴秘密，相信播出時定必令宅男粉絲睇到牙癢癢！

《堅》劇是振朗首度做「男一」的作品，他坦言雖已事隔3年，期間陸續有主演劇集推出，但仍期待欣賞這件「特別製成品」，他說：「最犀利係宅男呢種小人物都可以做主角喎！好記得拍攝時，我哋成班『毒男』好開心，喺片場打成一片成日笑，大家都將內心小宇宙釋放出嚟。（你真人同角色有咩分別？）我本人一樣咁宅，冇事就會匿喺屋企陪家人，或者睇吓電影，只係我唔鍾意打機囉！」

飲完酒更奔放

他與嘉欣曾於2015年合作《愛．回家》，嘉欣坦言早已培養出默契，對這位拍檔更是百分百信任！對於監製特別提及他們醉酒反轉辦公室放笑彈的戲份，她大笑說：「嗰場戲我哋真係飲咗少少埋位，我一飲酒就會面紅，醉嘅感覺強烈啲！埋位時，導演交晒畀我哋自由發揮，我哋可以好放咁演，破壞攝影廠啲『公物』，完全將情緒釋放晒出嚟，希望觀眾到時都睇得開心啦！」

劉佩玥陳智燊一夜情出事！

劇中不食人間煙火的劉佩玥（Moon）堪稱「離地女神」，她笑說：「我個角色唔鍾意玩社交網，幾乎完全喺網絡上消失，人哋想Add都Add唔到我！」拍檔陳智燊即取笑她：「現實生活中，佢梗係唔係啦！成日攞住個電話打機。」2人上演一段苦戀，陳智燊扮演的老闆性格進取，處事踩界，導致人際關係差，後來更因發生一夜情而與Moon關係決裂，並分別與龔嘉欣及張振朗發生感情，關係錯綜複雜。

今次是他們首度合作，Moon說：「佢嘅活潑個性蓋過公子外貌，我哋經常玩得好開心，試過笑完一輪，埋位又要喊餐死，係好好嘅訓練。」陳智燊則揚言對「大聲Moon」印象難忘：「佢講嘢真係好大聲呀！」

拍到凌晨5點！丁子朗「面癱」捱鬧

丁子朗在劇中與謝東閔、黃心穎上演一段三角戀，當時戲齡尚淺的他，形容是一次很好的實戰：「嗰陣啱啱選完香港先生，好快接到呢套角色比較重要嘅劇，覺得好好彩之餘，同時亦好緊張。整體演出絕對有待改善，好記得有場戲拍到凌晨5點，我做極都做唔到驚訝嘅表情，反應似面癱多啲。阻人收工猶如殺人父母，現場個個都有怨言，我第一次畀人鬧，攞咗啲經驗可以慢慢改進！」

談到三角戀，他坦言「成世仔都未試過」﹕「唔知情緒應該點好，好彩有前輩好似張振朗等教路，順利過關。」