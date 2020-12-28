吉時：下午3時至5時、下午5時至7時、下午7時至9時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時

宜：移居、修造、安床

忌：栽種、出行、移靈

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、4、8、9

幸運顏色：白

生肖指數 是日吉星：猴

鼠：→ 做事不能獨行獨斷，這只會令你損失更多，多聽別人意見才會有進步。

牛：↑ 狀態大勇的今天，無論在精神和身體方面都有相當不錯的表現啊。

虎：↓ 小心呼吸系統毛病，外出時多拿件外套。今天也要小心文書處理失當。

兔：→ 很多事情的發生都不是在你預計之內，你最好能冷靜處理事情才好。

龍：→ 心情不錯，桃花運旺盛，雖有時覺得愛侶很嘮叨，但他都是緊張你罷了。

蛇：↓ 上午運勢不太好，應控制情緒，多關懷體諒他人，自己也會有好心情。

馬：→ 專注於目前的努力，可助你達到那個嚮往已久的目標，宜再努力堅持。

羊：→ 財運並不穩健，若不好好看緊荷包，你將會大大的破財，小心為上。

猴：★ 今天的交際運極佳，參加朋友之間的聚會派對，會有浪漫的邂逅啊。

雞：↑ 運氣開始回升，建議你小心行事，獨自一人可以避開所有麻煩的。

狗：→ 今天不宜外出，在家聽聽音樂，看看書都是賞心樂事，感覺悠閑的一天。

豬：↓ 是日沖煞，雖然運氣不好，但不要老是發牢騷，否則會變得極之討厭。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：事業運回升，但公事阻力和問題仍會較頻，需多予耐性。爭取休息有助維持表現。

金牛：海外項目、出勤、公幹等，人事阻力較大，小心辦理文書溝通等工序，可助過度。

雙子：公事阻力較大，職場變動或會較頻，宜靜觀其變。求職、轉職及謀事等需予耐性。

巨蟹：戀愛運持續不穩，意見分歧或會較頻，已婚或同居的朋友，可借親密活動增情誼。

獅子：體能、辭令及思考力不穩，工作壓力較大，嘗試放鬆多休息，助維持表現和進度。

處女：桃花、人緣及戀愛運較旺，但偏桃花明顯較重，已有固定伴侶的朋友需多加自律。

天秤：人氣及情緒或較不穩，但桃花運稍佳，但已有固定伴侶的朋友，需多自律勿花心。

天蠍：精神狀態稍遜，辭令及思考力不穩，宜少說話多做事，小心處理文書及人際關係。

人馬：貴人帶來工作及賺錢良機，有助改善財政，但社交運略為不穩，需注意溝通情況。

山羊：事業及正財運不穩，但人氣及辭令稍遜，保持良好的人際關係，可助公事推進。

水瓶：人氣急升，但精神狀態不穩，出勤、公幹、海外項目等壓力較大，嘗試爭取休息。

雙魚：社交圈中人事問題或會持續較頻，人氣欠佳，宜保持低調，勿與人爭辯以免惹事。

預測：今明兩天，大市交投氣氛或較積極。