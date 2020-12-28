東方日報C1：關嘉敏捱過8毫子收入為買樓全裸吸金

歌手關嘉敏（Carman）和陳葦璇參加選秀節目延續星夢，前者10強止步，後者一夜成名奪亞軍，同是女團出身的她們「結局」不同，特別是收過8毫子糧單的Carman，為追夢及完成「上車」目標，揚言為吸金，全裸也可以！

前晚ViuTV的《全民造星III》圓滿結束，冠、亞、季軍得主分別為Ben（趙祥誠）、陳葦璇及ANSONBEAN（陳毅燊）將展開不一樣的人生，而有份上台表演的50強參賽者之一、女子組合Bingo成員Carman，雖然早已出局，但勝在冇名先有利，多得人氣節目帶挈，在娛圈人人冇工開的「疫」境下，近月工作量大增狂賺十多萬，升呢為公司最賺錢藝人之一，「錢」途無限。她自言未敢當「一姐」，又表示為追夢曾捱過3年「低過最低工資」的日子，令她明白有機會就要把握。

昨日她受訪表示參加節目令外界重新認識自己，回想4年前零知名度的日子，最令她難忘是要捱窮：「記得初出道時，我收到張得8毫子嘅糧單，呆咗，問公司點解，佢話我哋要5個成員平分，仲要抽佣金、租車費、化妝、整頭錢，七除八扣就得咁多，嗰日我返屋企收埋張糧單唔畀阿媽知，匿埋喺房喊咗成日，自信心跌至負數。」不過最令她難受是糧單終被發現，媽咪「傷心埋一份」，唯獨其父還識苦中作樂氹她笑：「阿爸話畀多兩毫子湊夠1蚊。」

她坦言做未紅的藝人最考耐力，皆因要捱過赤貧的日子不易：「嗰幾年我係乜工都做，好似戲院小賣部、售貨員、模特兒、主題公園演員，日日狂搵錢唔使錢，盡量食住家飯，朋友叫食飯一係推、一係話減肥，唔買衫，要見記者咪去服裝連鎖店買，着完匆匆攞去退番錢，好在屋企唔使我畀家用。」

貼錢開工使剩3位數

問到可曾因此放棄追星夢？她以堅定口脗說沒有，因自小夢想是投身演藝圈，況且當年沒有退路：「我同公司簽咗8年約，唔做要賠錢，惟有頂硬上，好在我都儲咗6位數私己錢入行，不過見戶口最後得番3位數字都好驚。」

幸好守得雲開，去年唱片公司出現高層變動，新人事新轉機，更感激高層Tommy提議她參加《全民造星》增加人氣，近月已脫貧成功，明年她打算朝着業主夢進發：「父母年紀大，想送層安樂窩畀佢哋。」為求早日買樓，她揚言即使全裸都考慮：「全裸都可以好時尚、有美感，底線係三點不露，我都恨拍寫真，今年26歲想趁青春留倩影，再過幾年就冇本錢。」

同樣組合出身，以As One成員出道的25歲陳葦璇，前晚奪亞軍後，最感意外是民選票數相當高，她說：「由出道到今年，覺得觀眾唔知我係點嘅人，加上自信心唔高，今次呢個騷幫咗我好多，睇到觀眾開始鍾意我。」昨日她訪問時報喜指工作有增加：「經理人話開始有商戶搵我做嘢。（加價？）冇問，不過最緊要多啲Job，因為出新歌需要錢。」她又謂出道近5年，最難捱是3年前以跳唱歌手身份作獨立發展：「嗰時工作唔多，要靠自己教跳舞、唱歌每月賺幾千蚊生活費，好在唔使養家，我又好少買衫，衫同化妝品都用贊助嘅。」

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