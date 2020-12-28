【教樂事】從未如此愛上學

因為「新冠病毒」突襲，令2020年全球各國的生活和學習都受到極大衝擊。學校被迫停止面授，網上教學成為過去一年師生互動的新常態。年近尾聲，回顧今年的教學生活，跟很多英文字母都扯上關係：Zoom、Meet、Teams、iPad、Tablet……這場疫病的確徹底改變了行之已久的教與學形態。

回顧一路走來的2020年，學習只能在斷續進行。從學校1月尾收到停課的消息，再到5月下旬開始分階段復課，7月13日的提早放暑假，9月1日開學但不能面授，9月下旬學生再分階段回到校園上課，11月23日小一至小三暫停面授，最後到12月初各級也不能面授。

學與教的變奏

今年學生踏入校園的日子比以往大幅減少，但這並不等於教師們的工作量也相對減少。與在課室教學比較，他們透過網上教學所需準備的教材及工作非但沒減少，而且更多。在2月初剛停課的時候，不同的學校多以教學短片處理課堂教學，教師除了要預備教學材料外，亦需於短時間內掌握教學短片的製作及剪輯技巧，同時亦要與學生家庭保持聯繫，關心同學在家的學習狀況，以及家中的學習裝置又是否足夠。

及至後來為了加強課堂互動性，教師們開始陸續進行網上視像教學。為了令課堂更具趣味性，所需準備的教具因而比面授時更多。以往學校定期會舉行家長到校觀課活動，現在每天家長也可陪伴學生上課。當遇到同學不專心，以往教師可透過即場接觸作及時處理，現在隔着顯示屏，只好完成網課後再致電了解及跟進。

每年12月尾，各校皆會在校內舉行聖誕或新年派對，一般的活動都是團體遊戲、大抽獎及學生表演等，今年學生未能匯聚校園參加慶祝活動，教師團隊又想到新的應變方式：透過視像進行網上遊戲及大抽獎，昔日由學生進行的表現則改為教師表演，為此他們要預早數天供綵排及器材測試，最終目的都是希望學生安坐家中也能感受到節日氣氛。

充滿變易的一年快將結束，希望踏入2021年學生可全面回到校園上課，同時亦感謝教師團隊在疫境中的努力，在此祝福各位身體健康！新年進步！

Profile

許定國

佛教黃焯菴小學校長、教育碩士（課程與創新教學/資優教育）。從事教學二十年，長於推展STEM及資優教育。現任香港課程發展議會委員，曾獲「第九屆香港海華師鐸獎」、「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎」。