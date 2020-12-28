同金泰希經濟獨立　Rain大晒恩愛：老婆煮咩都好食！

韓國男歌手Rain於2017年1月與女星金泰希結婚，現時育有2名女兒，十分幸福，過往甚少在公開場合提及家人的他，早前罕有在影音平台進行的個人節目《SeasonBSeaso》中大方談及老婆金泰希，而昨晚他為SBS節目《我家的的熊孩子》擔任一日主持，與一眾主持大談他與金泰希的婚姻生活。

主持申東燁平時會否幫手做家務，Rain便說：「我平時會自己做家務，多數都不會要人幫手，很少被責罵。」他又指平時買餸只會買自己吃的份量，在煮餸時會先問金泰希會否吃，若對方答「不」，他就會只煮自己的份量，並會自己洗碗，當主持徐章勛問如果金泰希想吃一口會怎樣，Rain便搞笑地說：「不可以，這是我們的家規，金泰希試過說要吃，但不可以，因為這是我定好的份量，要吃足了才算是吃了一餐。」

申東燁大爆Rain是美食家，試過為了去有名的食店而排1至2小時隊，當徐章勛問他最想與甚麼人一起吃美食時，Rain便說是家人，又大讚金泰希廚藝了得：「她煮甚麼我都吃，她為我煮的全部都很美味，所有餸菜都做得很好，她喜歡用最好的食材來做菜，最好味是涮涮鍋。」

談到財政方面，Rain就指與老婆對彼此的財政都不太感興趣：「我們舉行的婚禮也是小型的，一開始便講好了不要繁文縟節，結婚時沒有禮物，只買了大家一起商議過設計的戒指，每隻約25萬韓圜（約1,785港元），我們說好了不過問對方的財政。」他指食住方面主要是他負責，大家也是用自己本來的一套生活方式去互相配合，而金泰希的財政則是由她的母親管理，他大讚金泰希的母親十分細心：「她令我完全不用擔心，我覺得我真的很有福氣。」