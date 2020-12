藝人梁靖琪(Toby)去年底為老公施雋賢(Jonathan)誕下囝囝施睿文(Roman)後,專心相夫教子,更為囝囝開設個人社交網帳戶,與網民分享囝囝生活點滴。尋日係囝囝1歲生日,一家三口返咗內地深圳慶祝,並喺當地酒店房間舉行小型生日派對,現場布置滿氣球,仲特意放設私家滑梯畀囝囝玩,十足遊樂場一樣。

當Jonathan抱住囝囝入房時,壽星仔即笑到見牙唔見眼,影相時更一度伸手想攞氣球,相當精靈。Jonathan分享慶生照片,以英文發文感謝囝囝帶來歡樂,係最好嘅禮物。而Toby雖然未有上載照片,但就代囝囝於其社交網表示:「I hope to keep bringing you both laughs & smiles (希望每天都為你們(父母)帶來歡笑。」