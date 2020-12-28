《堅離地愛堅離地》劇透：黃心穎失業做女僕

第一集(12/28)

丁信希（張振朗飾）是名IT毒男，從事電腦技術支援工作，每日沉浸於電子遊戲，活在自己的舒適圈，外公譚建忠（胡 楓飾）和妹妹丁信恩（黃心穎飾）也無可奈何。地產商王首集團主席王守勤（李國麟飾）千金王子菲（龔嘉欣飾），與搭擋許正偉（陳智燊飾）創辦企業iTogether，研發「視障智能眼鏡」解決視障人士日常煩惱。子菲想以科技改善生活，但守勤認定初創不及從商踏實，加上兒子王子博（謝東閔飾）不成大器，硬要子菲留在公司幫忙，子菲苦不堪言。王首集團的電腦系統突遭黑客攻擊，危急之際，救星信希出現……

第二集(12/29)

信希處理黑客入侵的過程中，驚聞建忠失蹤，憑着與子菲攜手合作，終將問題解決。惟信希竟被指控為黑客攻擊的始作俑者，心灰意冷的他，不屑解釋，逕自離去。信希因黑客一役失去工作，碰巧iTogether參加國際創新大獎賽需增聘人手，子菲邀請信希加入，惟信希仍對子菲心有芥蒂。子菲借信恩幫忙，帶信希遊覽科學園及面試，信希不無心動，卻無法跨過子菲這道心理障礙。信希在醫院遇見「女神」張萊（劉佩玥飾），得張萊鼓勵，信希若有所思。

第三集(12/30)

信希加入iTogether，提議為「視障智能眼鏡」新增「夜視」功能，提議迅即被採用，卻不知不覺間開罪了同事。信希在科學園重遇張萊，原來張萊在老師兼養母馬慧紅（康 華飾）開設的「小馬科技教室」任義工，信希感一切是命運安排，與張萊成為好友。信希不小心弄壞張萊的iPod，非常苦惱，子菲幫他修理，卻未能令他消除恐懼。公司突然停電，子菲、信希受啟發，為「視障智能眼鏡」增設語音導航。信希成功約見張萊，得知張萊鮮為人知的一面。

第四集(01/01)

iTogether贏得國際創新大獎賽，得投資者青睞。正偉專程到醫院找張萊慶祝，碰巧邊青思思來找張萊求救。正偉擔心張萊與邊青來往有危險，張萊以過來人身份駁斥。信恩失去工作，苦無對策下，惟有充當女僕咖啡廳侍應，卻被信希撞見，信恩直言想做網紅賺錢。思思在網上直播自殺，幸好得信希發現，張萊以身說法，自揭與慧紅的往事，令思思打消念頭。「視障智能眼鏡」被控侵權，令投資者卻步，iTogether陷入大危機。

*因節目調動關係，《堅離地愛堅離地》將於十二月三十一日（星期四）晚暫停播映，敬請留意。