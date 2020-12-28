病向淺中醫　養胃要及時

胃痛可以說是我們最常經歷的症狀，所以懂得養胃好重要。

中醫認為胃痛是由於脾胃受損，感受寒熱生冷刺激、氣血不調所引起胃脘部疼痛的病證。今日就推介6種簡單養胃偏方，以理氣、和胃、止痛為主，不過只適用於紓緩一般性疼痛。若疼痛劇烈，應及時到醫院診治。

1. 四逆湯

材料：附子5克、乾薑6克、炙甘草5克

功效：乾薑溫胃止痛，附子回陽救逆，炙甘草益氣和中，適用於感受寒邪後胃脘脹痛，但脹甚於痛者。

2. 雙姜粥

材料：乾薑、南姜各30克，米適量。

功效：乾薑和高良姜都是溫胃散寒止痛的中藥，味辛而溫。適用於感受寒邪後胃脘痛而脹氣，但痛甚於脹者。

3.生薑丁香膏

材料：生薑30克，丁香4克，白糖50克。

功效：生薑、丁香都是辛溫治痛的藥物，加入白糖緩中止痛，又可調味，是治療脾胃虛寒、慢性胃痛的良方。

4.青皮核桃酒

材料：核桃青皮果60克，米酒250毫升。

功效：青皮核桃即未成熟的核桃，含無機鉀鹽是鎮痛的活性成分，米酒辛溫，有暖胃及麻醉止痛的作用。適用於各種慢性胃痛，尤其對胃寒者效果最好。

5.紅糖薑汁糕

材料：薑汁、紅糖。

評註：薑汁暖胃順氣，紅糖暖胃止痛。原來這種傳統糕點，可治療各種慢性胃痛，但胃酸過多及血糖高者不宜食用。

6. 延胡索大黃湯

材料：延胡索 15克，大黃6克。

功效：延胡索為順氣活血止痛之藥，大黃為瀉下除熱之品。適用於過食生冷引起的胃氣脹、食滯及消化不良所致的胃痛。