第三屆「中移動香港行山節」行山抗疫保身心　融入5G添樂趣

行山遠足向來是港人喜愛的假日活動之一，在疫情底下大家難以離港，更吸引愈來愈多人加入行山行列。為鼓勵大眾培養行山運動這個好習慣，在抗疫的同時保持身心健康，兼長遠推動綠色旅遊，中國移動香港及中國香港旅行遠足聯會（旅聯）聯合主辦第三屆「中移動香港行山節」，並以「5G伴我行」為主題，將5G技術融入行山活動，藉此提升行山樂趣。

隨着第三屆「中移動香港行山節」啟動禮於日前舉行，今年行山節活動亦正式展開，主辦方宣布由2021年1月開始舉辦「5G萬步有禮大賞」活動，為期3個月，鼓勵大眾「為健康、一齊行」。

抵禦抗疫疲勞 打造香港名片

在啟動禮上，活動籌委會聯席主席暨中國移動香港董事長李鋒博士表示，2020年疫情為各行各業帶來衝擊，香港人活在惶恐之中，難免出現抗疫疲勞。幸好香港擁有獨特的天然優勢，在鬧市不遠處便有行山徑，疫情下大眾可以二人一組遊覽風景優美的行山徑，既能鍛煉身體，同時釋放壓力，保持身心健康，有利抗疫。

李鋒博士續指，疫情下，香港的旅遊業面對嚴峻的困境，訪港旅客大幅下跌，中國移動香港希望能為香港旅遊業出一分力，把香港獨特的天然優勢，透過行山節推廣到世界各地，把香港的24個郊野公園以及行山徑打造成「香港名片」，為香港打造新的旅遊熱點，吸引旅客於疫情後到港旅遊遠足，藉以振興香港旅遊業。

旅發局：虛擬實境影片展現香港山水

香港旅遊發展局主席彭耀佳博士GBS JP出席是次啟動禮時亦指出香港擁有豐富和多樣化的天然資源，綠色旅遊景點因而廣受歡迎。他指出，旅遊發展局近年大力推廣綠色旅遊，例如以「香港郊野全接觸」為主題，特別推出了一系列360度虛擬實境影片，全球觀眾可透過影片及網絡探索暢遊香港山水，藉此推廣香港的獨特吸引力。

「5G萬步有禮大賞」同步舉行

第三屆「中移動香港行山節」已正式展開，一直致力構建優質可靠5G網絡的中國移動香港，更特別把5G元素融入活動之中，同步舉辦了「5G萬步有禮大賞」，破天荒把5G MR技術融入任務中，期望為大眾帶來嶄新的行山體驗及樂趣。

「5G萬步有禮大賞」將於2021年1月1日至3月31日舉行，玩法很簡單，參加者只需於每月的指定時間內最快完成兩個「5G大賞」任務，包括以MyLink App於指定行山路線上的「萬步點」打卡，並累積步行步數滿20萬步即可。

「5G萬步有禮大賞」的勝出者獎品豐富，第1名及第2名各合共有三個名額，前者可獲iPhone 12 Pro 256GB手機乙部，後者可獲得Samsung Note 20 5G 256GB手機乙部，其他獎品更包括中移動香港行山節限量版首日封及5,000 MyLink積分，登記成為MyLink會員更可尊享10,000 MyLink積分。

活動上，主辦方更公布了第一階段 (2021年1月1日至1月31日) 的「萬步點」，包括太平山餐廳、西高山茶園、薄扶林水塘的「郊遊地點」及置富花園出口。有關2月及3月的「萬步點」及「5G萬步有禮大賞」的更多詳情，請瀏覽MyLink內的活動專頁。