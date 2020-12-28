Westbrook最新簽名戰鞋　聯名配色登場

NBA球星Russell Westbrook向來被視為球壇中「識着衫」嘅球員，經常於場外穿上最新時裝服飾示人，亦曾經受ACNE STUDIOS及TUMI等時尚品牌邀請聯名合作，時裝形象鮮明突出。今季Jordan Brand為其推出的最新簽名鞋款Why Not？Zer0.4，鞋面使用雙網狀鞋帶系統鎖住雙腳，前掌配備雙層堆疊式Zoom Air氣墊，提供出色的緩震及能量回饋，外底如同輪胎紋路的設計有助於場上不同轉向活動需要。

鞋款除了擁有輕量化及透氣性設計外，其外觀亦用上亮眼的色彩配搭，率先登場的4款配色當中就有一款與日本時裝品牌FACETASM合作的聯名配色，與此同時FACETASM主理人落合宏理（Hiromichi Ochiai）亦會操刀設計一系列聯名服飾，將標誌性的羅紋細節及拼色設計融入各款運動套裝。系列服飾所選用的物料及剪裁輪廓均滲透FACETASM一貫前衞大膽個性，設計讓人眼前一亮。