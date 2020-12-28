【自度金句獲好評】林景程演活經紀佬　網友想搵佢睇樓

入行11年嘅藝人林景程憑無綫劇集《香港愛情故事》地產經紀呢個角色，首次入圍《萬千星輝頒獎典禮2020》「最佳男配角」，有睇劇嘅朋友都知佢喺劇入面勁多金句，但原來啲對白係佢自己度出嚟！已經成功置業嘅佢受訪時自爆其實都係靠父幹，而講到有網友想搵佢睇樓，佢竟然耍手擰頭喎，想知點解就要睇片喇！

ViuTV節目《全民造星III》日前圓滿結束，女子組合Bingo成員Carman（關嘉敏），雖然一早出咗局，但勝在冇名先有利，多得節目帶挈，近月工作量大增狂賺幾十萬，升呢成為公司最賺錢藝人之一，「錢」途無限。不過為咗追夢同完成「上車」目標，佢揚言為咗吸金，全裸都冇問題！佢又講番4年前零知名度嘅日子，最難忘就係要捱窮，去片就知佢有幾辛酸喇！

台灣一向流行夾公仔文化，最近有位台灣正妹以吊帶低胸配熱褲夾公仔，烏身露雙「峰」勁噴血，成為網民熱話！鏡頭多角度拍攝，正妹32E豐滿上圍表露無遺，夾公仔達人男主持更「英雄救美」出手相助，從後貼身熊抱教佢夾公仔絕技，睇到一眾網民大叫好羨慕！係咪聽到都覺得爆呢？想睇就要留意今集《繽FUN主播室》喇！