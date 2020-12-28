睇準新發展國家！張韶涵傳買下太平洋小島升呢島主

台灣藝人張韶涵出道多年，現年38歲的她，近年重心移向大陸綜藝節目搵真銀，甚少傳緋聞的她，深知女人要為自己做好Back up，所以她近年專注研究房產，據知，她在台灣、大陸、加拿大都有房產，甚至還傳買下一座太平洋小島，也坦承有在觀望印尼、緬甸等地。

張韶涵近日接受訪就坦言看好新興發展國家，而且她喜歡待的地方都會想買下房產置業，譬如說印尼、緬甸、然後越南，而且出手前都會認真做了解當地前景，認真做好功課。

事實上，早於4年前她在微博PO出一張在海島度假的文章留言：「等了一年終於等到這一刻。」還標註吳青峰、許茹芸等好友，許茹芸則表示恭喜，更有粉絲驚訝說：「2年前知道這消息時還挺驚訝的，2年後這個島終於建好了！」而小島上她蓋了一幢別墅，除了游泳池，還有吊床及躺椅可以邊喝飲料邊看日落，面積廣闊、裝修相當奢華享受。

雖然張韶涵沒有直接承認做島主，但她一連PO出在海島上別墅度假的照片，加上曾透露自己的心願是買下小島度假，令傳聞似層層！不只如此，她在台灣、加拿大等地都有物業，2014年更用下1.5億元新台幣（約4,100萬港元），在上海買下豪宅為投資之用，絕對是台灣演藝圈中的富婆。