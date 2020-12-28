林奕匡參觀口罩廠　無啦啦有獎攞

新城連日來以不同形式邀歌手出席活動，只是為了頒發部分「勁爆」頒獎禮的獎座，日前樂隊就聯同主持范振鋒到餐廳叫外賣，更嘗試做「步兵」為組合C AllStar送上外賣，之後隨即公布Nowhere Boys獲得「勁爆樂隊」獎項，而梁釗峰及陳仕燊的合唱歌《日光》獲得「勁爆合唱歌」、SoulJase及Oscar合作填詞的《阿愁》獲得獎項「勁爆填詞」、DJ King的《進擊的生命》獲得獎項「勁爆編曲」、Adrian Chan及陳健安的《廢學》獲得獎項「勁爆監製」、陳健安同時獲得「勁爆唱作人」，得獎歌手齊齊感到開心。

另一邊廂歌手林奕匡、組合小塵埃、黃妍及Michael C就被邀到口罩廠參觀及進行拍攝，也順道頒獎，林奕匡及黃妍獲得「勁爆唱作人」，林奕匡說︰「有機會出碟、造歌、出席頒獎禮，都係值得大家去珍惜嘅事。」黃妍則說︰「好開心，做咗唱作人後，呢個係第一個唱作人嘅獎項，所以對我嚟講非常之寶貴。」獲得「勁爆組合」的小塵埃說︰「今年好有緣分主唱電影主題曲，係一次幾新同幾好玩嘅經驗。」憑歌曲《愚公》獲得獎項「勁爆國語力歌曲」的Michael C說︰「我身邊啲朋友，包括爸爸媽媽都覺得我真係一個愚公，我無諗過有機會會得獎，所以好多謝電台同公司。」

因為疫情關係，口罩已經成為大家日常生活的一部分，歌手們都對與口罩生產抱有興趣，當日他們除了有機會親手整口罩，了解到製造一個口罩的過程外，他們還自己設計了圖案印在口罩上，製作了屬於他們獨一無二的口罩。