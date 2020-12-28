子瑜跌落第4名！以色列超模Yael Shelbia稱冠百大美女榜

美國電影網站TC Candler每年年底都會公布由全球粉絲票選的「全球百大美女與帥哥排行榜」，TC Candler今日透過影音網站的官方頻道公開本年度的排名。

在「全球百大美女榜」方面，由19歲以色列超模Yael Shelbia稱冠，去年排第1名的韓國女團TWICE台灣成員周子瑜今年就跌至第4名，亞軍則是今年人氣勁爆的韓國女團BLACK PINK泰國成員Lisa，澳洲模特兒Meika Woollard就登上季軍。曾兩度登上該榜冠軍的韓國女團After School前成員NANA排第8位，韓團MOMOLAND成員Nancy、Oh My Girl成員YooA、Red Velvet成員Seulgi及TWICE日本成員Sana分別登上第10、12、18及29名，至於Rose的隊友Jennie、Rose及Jisoo則分別排第23、31及50名，內地女星周冬雨及迪麗熱巴亦登上第27及39名。

而瑞典網紅PewDiePie（Felix Kjellberg）今年稱冠「全球百大帥哥榜」，爆紅男團防彈少年團（BTS）成員V就屈居亞軍，季軍是「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth），V的隊友Jungkook去年稱冠，今年跌至第4名，在韓國有「臉蛋天才」的男團ASTRO成員車銀優就登上第22名，韓團GOT7的香港成員Jackson及NCT的香港成員Lucas則分別排第56及91名。