全新Huawei Pay八達通　支付增值新體驗

【特約報道】流動支付服務於香港日益普及，當中尤以八達通最被廣泛使用，而最近使用八達通又多個新方法，皆因華為香港消費者業務宣布，正式與八達通卡有限公司攜手推出Huawei Pay八達通流動支付服務，即日起華為手機用戶可於全港接近100,000個八達通覆蓋點進行支付。實測整個服務由加卡、增值到付款均快捷方便，即睇以下示範！

Huawei Pay屬華為流動服務 (HUAWEI Mobile Services，HMS) 的其中一項主要服務，整合在HUAWEI Wallet應用之中，為用戶帶來既安全又方便的付款方式，隨時享受一拍即付的消費體驗，如今再加入八達通功能，令支付覆蓋面更趨廣泛彈性。

Huawei Pay八達通的加卡方法很簡單，用戶可通過HUAWEI Wallet或八達通App加入新的Huawei Pay八達通。今次以HUAWEI Wallet作示範，開啟後按畫面右上角的「＋」號，再點選「交通卡」，之後選擇八達通類別，暫時有成人、長者的非個人八達通可供使用，接下來再決定開啟新八達通卡，還是把實體八達通轉移過來。

開立新卡需付按金$50及最低首次儲值額$100，按「確認啟用」並以Huawei Pay作為支付方法，最後按「確認支付」便大功告成！至於轉移實體卡就更方便，用戶只要把實體八達通拍向華為手機機背便能啟動轉移程序，整個過程短至半鐘，之後餘額、按金及大部分服務 (如自動增值服務) 便會轉移過來，完全毋須繁複的設定步驟。

增值方面，用戶可隨時隨地以銀聯信用卡為Huawei Pay八達通增值；又或開啟八達通App，以「轉數快」/銀行帳戶轉帳、八達通銀包進行增值；亦可選擇以現金或自動增值服務增值，而最高儲值額達到$3,000，大額交易無問題！另外，在華為智能手機上開設、使用或增值Huawei Pay八達通，均沒有任何服務收費，使用時也毋須解鎖或開啟任何應用程式，只需將支援NFC的華為手機輕觸八達通讀寫器即可，而結餘及所有交易記錄都會詳列於HUAWEI Wallet內，資料更明細至消費日期、時間及地點，方便用戶檢視日常開支。

另外，八達通交通及零售消費的優惠亦同樣適用於Huawei Pay八達通，用戶亦可透過Huawei Pay八達通申請享用部分商戶提供的忠實顧客獎勵計劃，跟實體八達通一樣。

值得一提的是，Huawei Pay八達通適用於多部華為手機，名單包括新的HUAWEI Mate 40 Pro、P40、P40 Pro及P40 Pro+，最驚喜是舊型號如Mate 30、Mate 30 Pro、P30、P30 Pro、Mate 20、Mate 20 Pro、Mate Xs、PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS 及nova 7 5G一樣支援，使用前將HUAWEI Wallet更新至9.0.11.323或以上版本，及八達通App升級至9.0.1或以上版本即可使用。