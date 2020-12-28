靈感煮意︰【輕邪惡迎接2021】焦糖小蘋果翻轉蛋糕
2020年12月28日 16:00
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靈感煮意︰【輕邪惡迎接2021】焦糖小蘋果翻轉蛋糕（作者提供）
還有3天便2021年，這一年真的很難忘，面對疫症，我們有很多計劃都被逼要擱置，難免會感到停滯不前。不要太灰，新一年到了，只要大家健健康康的，沒有事不可以重來！為了拿個好意頭，我今集特別設計了這個輕邪惡的翻轉蛋糕，讀者教我「福倒福到」，所以我想翻轉一定有反彈的意思，哈哈！我知道我應該是錯的，沒所謂啦，開心就好！謹祝各位東網讀者健康快樂，在新一年有新發展。
材料（6吋）
焦糖漿
白沙糖 40克
水 20克
蘋果
小蘋果 2.5個
淡味橄欖油 適量（抹鑊用）
蛋糕漿（乾材料）
烘焙用杏仁粉 95克
低筋麵粉 95克
海鹽 1/8茶匙
發粉 1/4茶匙
梳打粉 1/8茶匙
肉桂粉 1茶匙
蛋糕漿（濕材料）
雞蛋 100克
白沙糖 30克
黃糖 20克
淡味橄欖油 40克
乳酪 140克
雲尼拿 1茶匙
另需3克牛油作掃鑊和蘋果
周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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