【港普有市】黎諾懿鄭伊健孖住笑爆嘴　蔡少芬都係代表

近年唔少香港藝人北上發展，憑住一口自信流利嘅港式「煲冬瓜」衝出名堂，掀起一股「港普」熱潮，成功谷人氣之餘，仲可以打入內地市場，條脷唔使捲到反轉，內地觀眾都聽得明，問你未死！

講到新一代「港普」達人，黎諾懿當然榜上有名，憑住唔純正但又帶點自信嘅普通話，令佢人氣急升，之前仲惡搞好友陳敏之改名做「陳猛擊」，聽嘅時候絕對唔覺得難聽！

而佢個老友鄭伊健之前上內地節目，坐喺戲院大叫「這邊」，但點知講咗「介邊」，又話：「快開洗（開始）了！」同樣講得「出色」，似乎兩位普通話老師應該係同一個人喎！

講到始祖「港普」之父，點可以唔提張家輝同古天樂！前者憑住一句「我是渣渣輝」，震驚香港幾百萬人，而後者則憑汽車廣告中金句「省姐能（想節能），能太能（輪胎能）」，令網友耳朵懷孕添！

至於無綫原來亦出過唔少港普代表，歐陽震華之前同佘詩曼上節目講雪卵問題，以一句「冰你的卵」引起熱話，而蔡少芬更憑「港普」口音喺內地打滾多年，近年更成多個綜藝節目常客，真係好在有字幕幫手！

而喺外國長大嘅陳豪，講普通話功力仲勁過黎諾懿，皆因佢堅唔識講，求其講兼讀番個廣東話音出嚟，難怪佢話都費時教小朋友普通話！想睇吓佢哋講成點？拎定花生睇片啦！