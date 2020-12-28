內有床照！林雅詩稱遭小三偷電話威脅公開資料

藝人林雅詩（Grace）近年諸事不順，時裝店因疫情關閉，感情冇着落，仲要被騷擾及威脅。佢今年5月發現經理人兼男友馬天樂背佢偷食女助手Ana，兩人仲育有一歲兒子，當時Grace自認係蠢女人，隨即與馬天樂分手。但事件並冇因而平息，最近佢喺社交網發啲令人不安嘅留言：「如果我有事？有2個人要負責！Ana Chang and .................... ​​​​」令人非常擔心。

而昨日佢又喺社交網上留言，疑似被威脅：「Ana Chang小三對我講。『需要我把你的對話微信分享公開分享嗎？唔好再將你們的事圈在我身上！』真好笑，你色誘個男人要佢去食死貓，3年搞完一大輪，依家同我講唔好再將我哋的事圈在你身上？甚麼道理？偷我電話偷我資料，然後威脅我分享公開？我都未報警你偷嘢。」

Grace透露同馬天樂已分手差唔多半年，但因為是工作夥伴，大家依然有聯絡，問到點解被威脅？佢話：「小三呢排成日化身唔同帳號喺網上私訊我，話要公開我嘅資料，威脅我，我忍冇可忍，惟有公開呢件事。（點解佢咁做？）可能佢驚我同馬生復合啩！佢成日做啲好無聊嘅事，我覺得好煩，沒完沒了，真係好討厭，係最強嘅小三。（會唔會搵佢出嚟傾清楚？）我都想，但佢冇聽我電話，我哋已經好耐冇見，最後見佢係有次我整親手入醫院，佢哋都喺度，我亦喺嗰時唔見電話。」

問到電話被偷一事，裏面係咪好多秘密？佢話：「有好多朋友嘅電話、相片同埋對話，呢啲都係私隱，所以我公開寫出嚟，如果佢真係敢公開，我一定會告佢。（有冇啲私密照？）坦白講同佢拍拖親密照一定有，床照都有，但唔係個啲核突相，始終我同佢都告一段落，唔想再翻炒出嚟。」

Grace表示不清楚對方點解要威脅佢，而馬天樂亦知道此事，佢話：「但我唔知男方有冇搵對方傾，如果對方再繼續有任何行動，我已保留晒佢私訊我嘅證據，唔排會採取法律行動。」