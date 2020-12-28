本日日本：輕井澤溜冰場　天然冰區對外開放

冬天去長野縣輕井澤除咗浸溫泉、滑雪、行Outlet外，仲可以玩埋溜冰！由星野Resort經營的KERA-IKE溜冰場（ケラ池スケートリンク），佔地1,080平方米，分為人工區域及自然區域兩個部分，前者以製冷系統降溫，因此10月中就可以溜冰，順道欣賞紅葉。另一邊的自然冰區域則要天氣夠寒冷才會結冰，現在是時候了！由即日起至2021年2月20日，自然冰區域都會開放，可以痛快溜冰。這個作為輕井澤唯一的天然冰區，透明度高，表面光滑。即使是不懂溜冰的初學者，冰場會提供恍如雪橇的木製椅子協助你滑行。溜冰場與輕井澤野鳥之森相鄰，周邊有許多的野鳥和動物棲息，可以邊溜冰邊享受周邊的自然風景。溜到累了，可以到旁邊的Cafe享用熱騰騰的咖啡、朱古力等，暖和一下身體。推介當中的野鳥拿鐵，表層有用了可可粉描繪冰場周圍可見到的4種野生鳥類圖案，很是有趣。

KERA-IKE溜冰場

開放日期：即日至2021年2月20日（人工區域即日至2021年3月7日）

地址：長野縣輕井澤町星野（輕井澤星野地區）

營業時間：10:00am~4:00pm

收費：成人1,728日圓（約HK$130），包括借鞋費用