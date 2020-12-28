教商務禮儀先係正職　蘇頌輝醒你3招防失禮

要說蘇頌輝，自然想起他先後跟名模Lisa S.及張曦雯等合作主持明珠台節目《港生活‧港享受》，其實他的主職並非是主持人，而是商務禮儀專家，歷年來有多間知名本港及內地的企業，邀請他教授商務禮儀，以改善溝通及談判技巧，以及提升個人及企業形象，學生由小朋友到企業管理層也有。他笑說：「之前因為有部好出名、講關於殯儀行業嘅日本電影《禮儀師之奏鳴曲》，所以有人誤會我係做殯儀行業，我唔會好介意，只係覺得好好笑。」

他說成立公司至今逾10年，9成以上的課程都是他親自教授，內容以實用為原則：「唔會只係理論，或者好『扮嘢』，有啲導師會教人用刀叉食香蕉，其實你有冇試過用刀叉去剝蕉皮？所以呢啲我唔會教。」教學路上，當然歷經苦與樂，最難忘的是有次遇上一個全程在課堂中表現不耐煩的學生。

「有次喺某間大學教EMBA（行政人員工商管理碩士）嘅學生，留意到有位同學全程黑口黑面，表現抗拒唔耐煩，落堂後佢竟然主動同我講：『我性格內斂唔識表達溝通，聽完你呢一堂，幫咗我好多，更了解自己。』聽完我好開心，覺得真係幫到人。而佢之前唔耐煩嘅身體語言，因為性格問題而不自覺出現，其實往往一個微妙嘅表情或動作，係商場戰略上係會蝕底被睇穿，所以時刻要保持冷靜，真係動氣都要笑住。」

以禮待人的道理無人不曉，但原來「失禮」時也不自知，他舉出三個大家常犯的「失禮」之處：「第一，忽略自我介紹，例如我擔任活動主持，有人走嚟同我講一堆要做嘅嘢，但完全冇介紹自己個名，我想搵返佢，都唔知點搵。第二，係忽略打招呼，其實問人哋：『你食咗飯未？』、『放假去咗邊？』唔係去八卦，而係令對方舒服受重視。第三就係忽略互相介紹，例如我同A行街時撞到B，我只係同B講嘢，無形中令A尷尬，唔知做乜好，其實我應該主動去互相介紹。」

他說現在大部分人習慣不打招呼，並非是無禮，而是缺乏自信：「打招呼都係自信嘅表現，有啲人可能會覺得唔打招呼，係想自己cool少少，唔想表現熱情，甚至想被重視。其實打招呼不單令你唔會蝕底，更會有快樂效應，等於你搭巴士同司機講聲早晨，自然會感染到其他乘客。」

2020年11月，女兒Ayla的降臨，令蘇頌輝更多了「父親」這身份，並增添難以筆墨形容的喜悅：「太太畀我嘅係快樂同愛情，但我同小朋友係無條件嘅愛、一生一世嘅關係，太太可以同你離婚，但你永遠都係仔女嘅爸爸。我好喜歡小朋友，但冇諗過會生兒育女，因為以前冇一個女友諗住生B，而我之前單身咗3年幾，一直搵唔到個適合嘅對象，已經諗住放棄去搵，不如去收養小朋友，將所有嘅愛畀其他小朋友。」

太太Sophie的出現，令他改變不當爸爸的想法：「佢係一個好女仔，加上佢一直諗住做媽媽，所以我同自己講：『遇到一個咁好嘅女仔，又想生小朋友，我應該要好好珍惜，唔通因為我唔想做爸爸，而放棄呢段關係？我唔好咁多嘢講，唔好咁牛精硬頸。』太太性格EQ好好，唔執着有耐性，唔會多投訴，就算佢餵B咁辛苦，痛都唔出聲，只係默默流淚。就係佢唔執着同禮讓，某程度上令以前大男人嘅我，更加會尊重遷就佢，太太步入我嘅生命，我非常感恩。」

場地：Amelia@Harbour City