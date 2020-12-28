臨近年尾，好多公司及商店都會推出優惠，以回饋一直支持嘅顧客。AV業界資深人士神仙乙就話，其實回饋唔使喺年尾，好似日本AV女優咁會定時舉行感謝祭，更以肉體嚟報答粉絲，真係好有誠意呀！

慾望旅行

喺FALENO出品嘅《偶像最佳款待的SEX巴士之旅》中，美乳甜姐兒生田美波為咗報答粉絲們嘅支持，從招募活動中挑選出多位粉絲一齊進行巴士旅行，目的地係一間度假酒店。而阿妹取悅粉絲嘅花樣相當多，乘坐巴士嘅時候已經同粉絲咿咿泣泣，甚至為佢哋吹奏一曲。去到酒店阿妹玩得更君放，叫班粉絲一字排開，逐一為佢哋手口並用引爆！之後大家都意猶未盡，美波就同佢哋猜枚，粉絲猜贏就可以同阿妹親密接觸，最後就梗係嚟個臨別秋波大混戰啦！

回饋冇底線

喺SOD推出嘅《中出粉絲交流會SOD女子社員女僕》入面，美巨乳女子社員吉岡明日海為慶祝出道一周年，所以瞓身回饋一眾粉絲，至於點瞓身法？阿妹為怕粉絲太怕醜又緊張，於是變身成為親切可愛嘅女僕，以服侍主人嘅態度嚟招呼佢哋。當然喺一大班人面前親熱梗係唔習慣啦，所以阿妹先會個別同粉絲激戰，之後再嚟一女多男瘋狂混戰！阿妹知道如果要做足安全措施一定唔夠爽，所以佢決定打真軍，更中出收場，帶畀佢哋最爽嘅享受！

雙妹出擊

S1推出嘅《W弗爆美女派遣到絕倫素人宅》，講述新名愛明同吉岡日和兩位青春動人嘅活潑美少女聯手出動，為東家S1招呼AV迷。佢哋踩上多位單身男AV迷嘅屋企，當成AV拍攝現場，以兩女一男嘅形式激戰！由於兩女實在太索又主動，令對方好快就爆發，不過唔緊要，因為兩女都知道咁樣唔夠過癮，所以施展上乘前戲令對方雄風重起，實行梅開二度，誓要將對方榨乾！

簡評

成日都話日本AV女優樂於為人民服務，大家可以見到好多感謝祭系列中，女優都會瞓身招呼粉絲，就好似今日推介畀大家嘅3部作品咁。當中本仙最鍾意生田美波主演嘅《偶像最佳款待的SEX巴士之旅》，因為阿妹青春又好波，笑容更加甜到漏，而最引人入「性係美波由開車出發，到度假酒店都會全程服侍粉絲，過程充滿愉快氣氛，為觀眾帶來暢快又舒適嘅視覺體驗。