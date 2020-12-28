追求者承諾養起！何珮瑜急斬纜：不同世界

何珮瑜靠自己，唔使人養起。

曾與張栢芝弟弟張栢文及導演翁子光拍拖的何珮瑜（Jeana）單身將近3年，期間守身如玉，未有惹緋聞上身，原來暗地裏也有桃花，與一名圈外男士秘密發展。

剛拍完網劇《女法醫JD》拍攝的她，透露首次演法醫感覺新鮮，更指現場請來一名專業法醫指導，湊巧對方與她同是31歲，相當有緣，故劇集完成後二人便成為好朋友。談到今年受疫情影響，雖然工作量大減，有幾個月還冇工開，但Jeana未有灰心：「趁呢段時間諗其他嘅嘢，好似今年同番屋企人住，大家冇同住10年，我終於有返種家庭嘅感覺，媽咪最開心。」

而最近她還趁機接受激光矯視手術，笑指現時除了看事物清晰，就連睇男人嘅眼光也相當透徹，問到其感情生活是否很精彩，她卻一臉尷尬說：「都好差，仲未遇到一個自己好鍾意嘅，我鍾意嗰個但係冇可能，咁所以我惟有放棄，有試過努力，但有時有啲嘢唔係淨係得愛情嘅。」問到雙方問題在哪？Jeana坦言相處過，無論環境及生活也處於不同世界：「大家都知道有意思，佢叫我唔好做呢行，話可以養我，但我好熱愛演員呢份工，幾經掙扎，最後選擇做番好朋友，好在都係曖昧咗兩個月。（冇約會過？）冇，又未穩定唔使見光住。」

雖然戀事撻Q，但Jeana坦言願意等待，認為現階段事業衝刺期，也不一定要拍拖，所以暫時不會強求，但若然有心儀對象，就不介意主動出擊。

場地：香港激光矯視中心