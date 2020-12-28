Dani Daniels　天生豪放女

如果有留意美國四仔脫星嘅訪問，都會發現大部分脫星坦言入行原因係為咗錢，不過對Dani Daniels嚟講，錢固然重要，但係佢仲有另一個更加重要嘅原因，就係為咗滿足個人慾望。

發生一夜情

投身四仔界嘅原因係為咗情慾滿足？絕對唔係吹水，皆因Dani Daniels出道之前嘅私生活已經相當豪放，話說有次揸車返屋企途中，佢突然騎喺男友身上激戰起嚟，又有次佢趁搭順風車之便，竟然同對方發生一夜情！

雖然佢性格豪放，但亦喜歡藝術，故入讀藝術學校，並喺網上發表作品，同時又開始作曲同填詞嘅工作。不過後嚟佢覺得藝術工作唔啱自己性格，於是就退學，去咗一間夜總會跳艷舞，期間結識到一位脫星經理人，結果佢去到洛杉磯面試，憑住迷人嘅樣貌及玲瓏浮凸嘅身材，順利獲得簽約，並為著名四仔片廠Reality Kings演出網絡四仔《We Live Together》。佢話當時一啲都唔緊張，反而可以盡情享受性愛而感到相當滿足，更肯定自己入行嘅決定冇錯。

如魚得水

出道作不但獲得極佳嘅成績，更得到Reality Kings嘅賞識，再搵佢演出另一套超人氣作《Titled Perfect Pairing》，同時亦係佢嘅成名作。後來，喺訪問中問佢點解叫「Dani Daniels」呢個藝名，而佢嘅回應出乎大家嘅意料，原來係佢前度男友嘅名字，原因係想向對方報復喎！

對唔少脫星嚟講，拍四仔最大嘅阻力係家人，不過Dani Daniels就唔需要擔心呢個問題，因為媽媽就係佢最忠實嘅粉絲，每當有新作推出，媽媽就會第一時間要佢送一張親筆簽名DVD。得到家人嘅支持，配合埋佢天生豪放又享受性愛嘅個性，令佢喺四仔界發展得如魚得水，每月平均推出4套作品，更吸引Wicked Pictures、Girlfriends Films、New Sensations、Brazzers等著名四仔片廠嘅垂青，人氣爆燈之餘，更喺XBIZ頒獎禮奪得「最佳脫星」殊榮，絕對係實力強勁！

Dani Daniels身材有乜睇頭？作為一位雙峰迷人，美股更係重量級嘅女神，佢嘅身材不但相當有睇頭，而且佢更一啲都唔吝嗇，經常分享超火辣自拍相。當然佢亦好識得宣傳自己嘅新作，如果想知佢嘅新動向，不妨留意佢嘅社交網。

Profile

出生日期：1996年6月13日

身高：155cm

三圍：34D-27-38