J.Arie唔Mind做性女　18禁MV影響宣傳

歌手雷有輝（Patrick）及雷深如（J.Arie）開live與粉絲互動。今年3月他們原定演出音樂劇，但由於疫情影響一再延期，至今演出遙遙無期，連綵排亦宣布暫停，故他們先開Live，與觀眾「熱身」。

對於音樂劇演出仍充滿信心，Patrick表示：「延期啫，冇話唔做喎。（覺唔覺得自己不幸，音樂劇延期之餘，自己嘅演唱會亦一改再改？）不幸中之大幸囉，只要疫情過去就一定會做，大家餓睇騷咁耐，音樂係精神食糧，唔會放棄。」J.Arie笑言：「總之疫情過咗，我會放棄旅行，一定做騷行先，希望衝出香港添，改成英文、泰文及越南話演出都冇問題。」

J.Arie新歌《陰陽道具 HYSTERIA》講述性上癮， MV被社交平台列入「18禁」，連帶影響廣告宣傳，她無奈謂：「本來諗住用2萬蚊呢隻歌賣廣告，依家惟有分散投資，開咗個節目講性，會請嘉賓攞住性玩具分享，已經落咗第1集，傾足個幾兩個鐘。（你講初夜？）有咩唔講得？（去到咁盡，驚唔驚被封性女？）有咩問題，我唔介意喎，都係講真實嘅嘢啫，尤其依家我冇唱片公司，想做多啲自己想做嘅嘢。」