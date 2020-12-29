吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時

宜：拆卸、掃舍、求醫

忌：嫁娶、開業、作灶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、3、5、7

幸運顏色：紫

生肖指數 是日吉星：羊

鼠：↓ 是日沖煞，人有三衰六旺，若再不振作起來的話，運勢會繼續的惡化。

牛：↓ 金錢與人際關係出現了大問題，好好思考你曾經答應過別人的事情吧！

虎：↑ 有時就憑靈光一閃，會想出一些非常特別的好點子，好好利用吧！

兔：→ 你表面雖然十分平靜，其實極需要別人的溫柔安慰，直接說出來吧！

龍：→ 事情在十字路口，不要太心急作出任何決定，最好是靜待時機才進行。

蛇：→ 原本非常紛亂的思緒突然變得靈光，不妨馬上將問題處理妥當。

馬：↓ 一些無謂的瑣事浪費了你不少時間，是時候重整旗鼓，再作衝刺吧。

羊：★ 今天紅色能帶來刺激和活力，讓你在各方面都有突出表現，宜好好運用。

猴：→ 今天你的幸運顏色是紫色，最好在重要場合使用，會讓你看來與眾不同。

雞：→ 有時你會覺得伴侶有點婆婆媽媽，其實他只是在關心你的一切呢！

狗：↑ 今天是邀約三五好友，聚會閒話家常的好時機。會得到一些不錯的訊息。

豬：→ 雖然只是一些手板眼見功夫，但你積極的態度卻令別人刮目相看。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：社交運欠佳，團隊精神稍遜，工作時需多加注意合作情況，將有助維持公事進度。

金牛：事業運不穩，有心求職、轉職，做生意、自由業或從事銷售的朋友，需多予耐性。

雙子：出勤、公幹、海外項目等，壓力和阻力或會較大，需多予一點耐性，勿輕易洩氣。

巨蟹：人事問題如溝通問題或會較頻，不論公私，需多予耐性，細心聆聽多包容為佳。

獅子：戀愛運欠佳，相處及現關係的發展，或會出現不穩狀況，宜多予體諒、多加包容。

處女：體能稍遜，工作壓力較大，宜減少應酬多休息，可助維持狀態，以應付各方事務。

天秤：人緣及桃花運稍遜，伴侶、家人或較任性，宜多包容多欣賞，關係將更和諧美滿。

天蠍：情緒不穩，社交及家庭運遜，宜自律言行態度，多予耐性和包容，將可有助過度。

人馬：思考力稍遜，人事及家事或會較頻，情緒不穩，多休息、多運動可助提升士氣。

山羊：財運欠佳，經濟狀況處於不穩時期，宜量入為出多節約，多作儲備，將有助應變。

水瓶：人氣持續不穩，不論公私決策，或會遇上較大阻力，宜保持踏實，注意合作情況。

雙魚：精神及士氣欠佳易感疲倦，對兩性關係的投入感稍遜，宜善用時間嘗試保持溝通。

預測：大市交投氣氛或較活躍。