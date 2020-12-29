東方日報C1：全球百大美女出爐！以色列超模壓Lisa稱冠

每年一度的「全球百大美女與帥哥排行榜」公布名單，以色列超模Yael Shelbia 稱冠「美女榜」，去年No.1的韓團TWICE台灣成員周子瑜跌至第4位，另一韓團BLACK PINK成員Lisa則愈戰愈勇，升至第2位！

美國電影評論網站TC Candler自1990年開始舉辦「全球百大美女與帥哥排行榜」，接受全球粉絲投票，選出擁有最美及最帥面孔的名人，昨日公布今屆賽果。去年登上榜首的子瑜冧莊失敗，被19歲以色列超模Yael Shelbia擊退，搶走「世界第一美」稱譽。

曾參加多個國際時裝騷的Yael，已是第4度打入「美女榜」，2018年曾擊敗同鄉「神奇女俠」Gal Gadot排第3，去年則排第2。身兼模特兒及演員的她美貌早獲肯定，曾被美國真人騷小富婆Kylie Jenner睇中，擔任其護膚品牌的代言人。私生活方面，去年她與已故美國億萬富豪雷斯通（Sumner Redstone）的孫仔商人Brandon Korff拍拖，大有機會做少奶奶！

BLACK PINK全員上榜

至於去年冠軍子瑜，繼早前跌出「亞太區百大美女榜」後，今次再度失威，急跌至第4位，令不少粉絲跌眼鏡！而近年在歐美爆紅的韓國女團BLACK PINK，4名成員均有上榜，去年排第3的泰籍成員Lisa，今年力壓16歲澳洲模特兒Meika Woollard爬上亞軍位置，隊友Jennie、Rose及Jisoo則分別排23、31及50位。

同樣揚威海外的還有韓團After School前成員NaNa，曾於2014及2015年稱霸的她今年排第8；第3度上榜的韓團MOMOLAND韓美混血成員Nancy則排第10；Oh My Girl成員YooA、Red Velvet成員Seulgi、TWICE日本成員Sana與Momo則分別進佔12、18、29及34位。日本女星方面，山本舞香、小松菜奈、石原聰美及岡田奈奈不負眾望入圍，分別排25、56、69及95位。

其餘上榜女星還有迪士尼真人版電影《阿拉丁》的「茉莉公主」娜奧美史葛（Naomi Scott），由去年第5位跌至13位；已第15度上榜的英國女星「妙麗」愛瑪沃森（Emma Watson）排38位；新邦片《007：生死有時》（No Time To Die）古巴女星Ana de Armas、美國神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）的「龍母」艾美莉克拉克（Emilie Clarke）及美國女模Taylor Hill，分別進佔33、45及55位；美國女歌手Selena Gomez與Ariana Grande則躋身第80及86位。

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