李智雅為愛女報仇　《Penthouse》19禁收視繼續稱冠

韓星金素妍、李智雅及Eugene主演的韓劇《Penthouse》，內容圍繞為了躋身首爾100層豪華公寓「Hera Palace」最頂樓的「Penthouse」而賭上人生的故事，昨晚播出的第18集雖然被列為19禁，但第一部分及第二部分平均收視仍分別錄得23.9%及25.7%，最高更升至26.6%，已是連續18集在同時段劇集中稱冠。

新一集講述Eugene在記起自己是殺死李智雅女兒趙秀敏的兇手後，因為擔心被揭發而背叛李智雅，更與李智雅的丈夫嚴基俊發展不倫戀，並表示自己知道關於李智雅的事，叫嚴基俊利用自己，之後更與嚴基俊上演吻戲。

李智雅多次要求Eugene為女兒的死協助調查，但Eugene卻多番拒絕，李智雅深信女兒的死是與住在「Hera Palace」的人有關，便與女兒在美國領養家庭時的哥哥Logan討論復仇計劃，而Logan與嚴基俊簽訂了合作投資的合約，並邀請嚴基俊、金素妍及其他「Hera Club」的家長出席晚宴及觀看表演，但眾人喝下香檳後暈倒，醒來後才發現被困在裝了計時炸彈的廢棄巴士上，一名戴上面具的人向車上的人說：「你們為甚麼怕死？你們的子女這樣做就沒問題？你們的子女當時也是放火之後逃走的！」申恩慶便想起趙秀敏當時被欺負時的場面，而站在高台上的李智雅除低面具，露出憤怒的表情，預告開始她的復仇計劃。