車婉婉行山意外滑地　落後大隊被叫師奶

藝人車婉婉尋日46歲生日，佢嘅慶祝活動就係同老公及家人去行山，見佢穿上一身螢光橙短褲背心，加埋螢光波鞋，好搶眼，就算迷失路都應該好容易搵得返。佢上載咗條短片，見佢身形fit爆應該經常做運動，但竟然落後大隊，仲被人叫「師奶」，而且行得好吃力，行咗一陣就話要食嘢同飲嘢。而對於被人叫師奶，佢明顯唔高興，留言：「我係C9？細佬，你係咪認錯人呀？」

佢表示今年生日同過往好唔同，留言：「過咗40幾個生日，多數有好多朋友同我慶祝，正日都好晏先起身⋯⋯今年，Q PaPa問我生日，有什麼想做？我想行個生日山，一直祈禱28號的天氣容許心願成真，Yes！約咗3位男士，一起挑戰自己！」

對於近期甚少運動嘅佢，自覺行玉桂山係一種挑戰，仲差啲出意外：「選擇玉桂山這路線其實自己真係大膽咗少少，拍咗差唔多3個月劇，零運動，一滴都唔Fit，體能係未知數，仲要對鞋係普通跑鞋，有一吓滑咗落地下，用隻左手落地，差啲拗到手腕，好彩無事，但係人生所發生的事情，高高低低，又有幾多次係你覺得自己好ready，各方面完備先發生㗎？所以，一心真係好想帶Q PaPa同細佬去，一於出發。」