打女友風波後首亮相節目　金賢重有煩惱：覺得好自責

韓團SS501出身的34歲男星金賢重於2014年被前女友崔某指控因他暴力毆打而流產，2人多次互告對方，期間女方宣布懷孕並誕下一子，又指金賢重是孩子的父親，其後向他追討約420萬港元的賠償，法院最終判金賢重勝訴，但他於2017年由因為酒後駕駛而惹起爭議，形象已無法挽回，他前年憑劇集《當時間停止時》復出，但收視慘淡，而昨晚播出的節目《您儘管問》預告金賢重將亮相下一集，引起網民熱議。

片中見金賢重以客人身份現身相談室，主持李秀根與徐章勛都感到很意外，其中李秀根問金賢重說：「還有很多好節目，你是因為甚麼煩惱而上來？」金賢重便說：「我本來是很開朗的人，但漸漸變得不開朗，我因為人們的指摘和像刀一樣的視線而感到很自責。」李秀根即笑道：「賢重真的休息了很長時間，變得很沒趣。」

網民都對金賢重在打女友風波後首度亮相節目議論紛紛，有網友指他已經認錯及反省了很長時間，認為他現在上節目沒問題，亦有網民對他的復出感到反感，所屬的HENECIA事務所今日與韓媒通話時指金賢重暫時未有劇集或綜藝節目等復出作品，問到他是否計劃正式復出，事務所便表示：「他想小心翼翼地開始活動，暫時未有詳情可以透露。」