波士頓波鞋名店聯乘　復古棒球手套「燈高」

近年Nike Dunk Low波鞋強勢回歸潮流界，憑着一連多對人氣聯名設計及經典配色登場，立刻讓Dunk Low熱潮變得一發不可收拾。今回美國波士頓波鞋名店Bodega就與Nike聯名合作，但就唔玩比較受歡迎的低筒版「燈撈」，改為以高筒設計的「燈高」做主角，以復古風格的棒球元素去演繹呢對Bodega x Nike Dunk High SP Legend。

高筒鞋身用上多種不同皮革拼接而成，並刻意呈現出粗糙及舊化的外觀，而鞋側、鞋跟及鞋領沿邊都有加入棒球手套上的外露縫線細節，除了將外側Swoosh標誌縮細外，內側的Swoosh更被「Bodega」字樣取代，讓鞋款變得更為特別。此外，Bodega x Nike Dunk High SP Legend更會推出不作公開發售的Friends & Family版本，設計以不同質感的白色皮革配上啡色細節演繹，每20對公開發售的Bodega x Nike Dunk High SP Legend當中就會有一對會於鞋盒附上限量運動卡及換領卷，幸運兒可以憑此換領卷免費獲得一對Friends & Family版本，絕對係史上最有誠意又有趣的發售方式。